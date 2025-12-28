Vinicius Junior respaldado para unirse a Arabia Saudita en medio del estancamiento del contrato con el Real Madrid

Vinicius está entrando en un período decisivo en su carrera mientras crece la incertidumbre en torno a su futuro a largo plazo en el Real Madrid. Con menos de dos años restantes en su contrato actual, las negociaciones para un nuevo acuerdo se han estancado, lo que genera especulación de que el extremo pueda considerar un alejamiento del Bernabéu.

A pesar de ser una figura central en el ataque de Los Blancos, la falta de progreso en las conversaciones de renovación ha abierto la puerta al interés externo. Varios clubes estarían interesados en fichar a Vinicius si estuviera disponible, pero Arabia Saudita ha surgido como el pretendiente más poderoso y persistente en términos financieros, con planes a largo plazo ya en marcha para atraerlo.

Los funcionarios saudíes creen que podrían convertir a Vinicius en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Aunque no se ha confirmado ninguna oferta formal, el creciente ruido en torno a su situación ha sido alimentado por comentarios públicos de figuras importantes que ya trabajan dentro de la Liga Profesional Saudí.