AFP
Vinícius Júnior podría ir al PSG ante tensiones con Xabi Alonso en el Real Madrid
Vinícius Jr. pone en jaque su continuidad tras el estallido en El Clásico
La tensión entre Vinícius Jr. y Xabi Alonso ha llegado a su punto máximo, y el extremo brasileño estaría decidido a marcharse si el técnico español continúa al frente del Real Madrid la próxima temporada. La ruptura se hizo evidente tras la victoria 2-1 en El Clásico del domingo, cuando Vinícius reaccionó con furia al ser sustituido en el minuto 72. Las cámaras lo captaron saliendo del campo visiblemente enfadado, gritando: “¡Siempre yo! ¡Me voy del equipo! ¡Me voy!”
Aunque los Blancos trataron de restar importancia al incidente, informes desde España indican que la relación entre jugador y entrenador podría estar irremediablemente rota. Vinícius se siente “menospreciado y devaluado” por el enfoque de Alonso y considera que se le trata injustamente en comparación con Kylian Mbappé, la llegada estelar del club y el nuevo favorito de Florentino Pérez.
El jugador de 25 años ha marcado cinco goles y dado cuatro asistencias en 10 partidos de LaLiga esta temporada, aunque aún no ha anotado en la Champions League. A pesar de sus contribuciones, las tensiones fuera del campo están eclipsando su rendimiento, y Vinícius contempla abiertamente una salida el próximo verano si Alonso sigue como entrenador.
- AFP
La disculpa de Vinícius aviva la especulación mientras la relación con Xabi Alonso se tensa
En un intento por apaciguar las tensiones, Vinícius Jr. publicó una disculpa en redes sociales, dirigida a sus compañeros, aficionados y al presidente del club, aunque omitió mencionar a Xabi Alonso. El extremo escribió: "Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción cuando fui sustituido en el Clásico. Tal como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero disculparme nuevamente con mis compañeros, el club y el presidente. A veces la pasión me supera porque siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo proviene del amor que siento por este club y todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día."
La ausencia de Alonso en el mensaje ha intensificado la especulación sobre una relación fracturada. Fuentes cercanas al vestuario aseguran que varios jugadores veteranos también se han mostrado frustrados con las estrictas reglas del entrenador, y un informante señaló que Alonso “piensa que es Pep Guardiola”.
PSG y Luis Enrique se perfilan como destino principal de Vinícius
Según Sport, el PSG se ha convertido en el principal candidato para fichar a Vinícius Jr. si decide dejar el Real Madrid. Se informa que el delantero está intrigado por la posibilidad de jugar bajo las órdenes de Luis Enrique, a quien admira por su carisma y filosofía ofensiva.
El brasileño considera que el fútbol rápido y de alta presión de Enrique encajaría perfectamente con sus fortalezas y se ha motivado por las experiencias positivas que tuvieron Neymar y Lionel Messi bajo la dirección del técnico español. Aunque clubes de la Premier League y de Arabia Saudita mostraron interés previamente, el PSG sigue siendo su destino preferido debido a su prestigio en la Champions League y su estilo táctico.
El contrato de Vinícius con los Blancos se extiende hasta junio de 2027, pero el estancamiento en las negociaciones salariales le ha dado cierto poder de negociación. A menos que el Madrid mejore su oferta el próximo verano, el club podría verse obligado a venderlo en lugar de arriesgarse a perderlo gratis un año después, un escenario que ha preocupado al presidente Florentino Pérez.
- Getty Images Sport
División en el vestuario y un verano decisivo por delante
El Real Madrid puede estar ganando partidos, pero detrás de escena la atmósfera es tensa. Varios jugadores del primer equipo han cuestionado el estilo de gestión distante de Xabi Alonso y su estricta disciplina táctica. La situación podría intensificarse si los resultados empeoran o si Vinícius Jr. presiona por un traslado el próximo verano.
El PSG sigue de cerca los acontecimientos y está listo para tantear la determinación del Madrid con una oferta si la brecha persiste. Por ahora, el presidente Florentino Pérez respalda públicamente a Alonso, pero en privado los ejecutivos del club están preocupados por perder a una de sus estrellas más brillantes.
Con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte y sus mejores años por delante, Vinícius Jr. enfrenta una decisión crucial sobre su futuro. Si la relación con Alonso no se repara, su próximo destino podría ser el Parque de los Príncipes, donde Luis Enrique lo espera con los brazos abiertos y un proyecto perfectamente adaptado a sus talentos.
Anuncios