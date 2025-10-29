Vinícius Júnior podría ir al PSG ante tensiones con Xabi Alonso en el Real Madrid

La tensión entre Vinícius Jr. y Xabi Alonso ha llegado a su punto máximo, y el extremo brasileño estaría decidido a marcharse si el técnico español continúa al frente del Real Madrid la próxima temporada. La ruptura se hizo evidente tras la victoria 2-1 en El Clásico del domingo, cuando Vinícius reaccionó con furia al ser sustituido en el minuto 72. Las cámaras lo captaron saliendo del campo visiblemente enfadado, gritando: “¡Siempre yo! ¡Me voy del equipo! ¡Me voy!”

Aunque los Blancos trataron de restar importancia al incidente, informes desde España indican que la relación entre jugador y entrenador podría estar irremediablemente rota. Vinícius se siente “menospreciado y devaluado” por el enfoque de Alonso y considera que se le trata injustamente en comparación con Kylian Mbappé, la llegada estelar del club y el nuevo favorito de Florentino Pérez.

El jugador de 25 años ha marcado cinco goles y dado cuatro asistencias en 10 partidos de LaLiga esta temporada, aunque aún no ha anotado en la Champions League. A pesar de sus contribuciones, las tensiones fuera del campo están eclipsando su rendimiento, y Vinícius contempla abiertamente una salida el próximo verano si Alonso sigue como entrenador.

