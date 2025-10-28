Vinicius Junior es tildado de 'vergüenza' por su comportamiento en El Clásico mientras acusan al extremo brasileño de 'faltar al respeto' a su compañero del Real Madrid Rodrygo

El exdefensor de Uruguay Diego Lugano calificó el comportamiento de Vinicius como una "vergüenza" y le dijo al programa Round Review de ESPN: "Este lío a este nivel es muy difícil de presenciar. Inevitablemente, su prestigio dentro del Real Madrid, dentro del fútbol español, caerá significativamente. Cada fin de semana tiene un problema, pelea con los oponentes, pelea con el equipo. Tiene personalidad, un tipo que le gusta esta pelea, este enfrentamiento... No sé qué está pasando por su cabeza, pero su prestigio en el Real Madrid definitivamente caerá."

El exastro de Brasil Luis Fabiano agregó: "Totalmente equivocado, una falta de respeto para quien está entrando. Puedes enojarte, no gustarte la sustitución, pero debes respetar a tu compañero de equipo e irte en silencio."

Y el exjugador del Liverpool y Real Madrid Steve McManaman estaba similarmente enojado, diciendo a ESPN después del partido: "No se trata de ti, se trata del equipo. Se trata del colectivo. Se trata de ganar. Se trata de alejarse cinco puntos. Se trata de vencer al Barcelona después de que te ganaron cuatro veces el año pasado. Se trata de ganar el primer Clásico de Xabi Alonso como entrenador. No deberíamos estar hablando de alguien siendo sustituido después de 75 minutos. Me vuelve loco."