'Sal de aquí, hombre, sal de aquí' - Vinicius Jr criticado por 'quejarse todo el tiempo' e 'insultar' a Xabi Alonso después de que el Real Madrid ganara El Clásico

La victoria de Real Madrid por 2-1 sobre Barcelona debería haber sido una noche de celebración en el Santiago Bernabéu. En cambio, el enfoque rápidamente se trasladó a un enfrentamiento en la línea de banda que involucró a Vinicius, quien reaccionó con enfado después de ser sustituido en el minuto 72 por su compatriota Rodrygo. El extremo de 25 años estaba visiblemente molesto, preguntando “¿Yo?!” varias veces antes de dirigirse al vestuario y luego regresar al banco, donde las cámaras lo captaron continuando su enfado.

La tensión entre Vinicius y el entrenador Alonso ha estado latente durante semanas. Su relación, según se informa, ha estado tensa desde la Copa Mundial de Clubes en julio, cuando Alonso dejó a Vinicius en el banquillo contra el Paris Saint-Germain antes de que una lesión de último minuto lo forzara a participar en la alineación. Esa inquietud se ha trasladado a la temporada, con Vinicius completando solo tres de los diez partidos de Madrid como titular, y Xabi Alonso optando repetidamente por reemplazarlo temprano incluso en partidos cerrados.

El último episodio fue la gota que colmó el vaso para muchos observadores. A pesar de que Vinicius había ganado un penalti temprano, que fue revocado, y jugó un papel en el gol de la victoria de Jude Bellingham, Alonso decidió retirarlo, provocando la explosión. El incidente no terminó ahí, ya que Vinicius se involucró en un altercado después del partido que requirió la intervención policial, alimentando aún más las preguntas sobre su temperamento y liderazgo.