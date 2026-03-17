Vinicius Jr., celebración polémica contra el Manchester City: «¡Llorad, llorad!»

El Manchester City y el Real Madrid se han convertido ya en rivales de primer nivel, gracias a los numerosos y memorables enfrentamientos que han protagonizado ambos equipos en la Liga de Campeones, y la edición 2025/2026 de la competición no será una excepción.

Tras el 3-0 de la ida de los octavos de final conseguido por los Merengues en casa, en el Santiago Bernabéu (hat-trick de Valverde), los Citizens buscaban la hazaña en el Etihad Stadium en una vuelta que, sin embargo, ya había sido decidida por Vinicius Jr.

En el minuto 22 del partido, de hecho, el brasileño se convirtió en el protagonista absoluto del encuentro con la jugada que provocó el penalti y la expulsión de Bernardo Silva, con el gol desde el punto de penalti (que había fallado en el partido de ida) y con una celebración polémica que pasará a los anales.