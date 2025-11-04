Vinicius, defendido por Dean Huijsen tras el berrinche en el Clásico
La frustración de Vinicius acaparó los titulares en la victoria del Clásico.
Vinicius Junior parecía un hombre poseído, un jugador en una misión, mientras recorría la banda izquierda en el triunfo 2-1 del Real Madrid sobre el Barcelona en El Clásico del mes pasado. Desde el pitido inicial, el brasileño fue implacable, deslumbrando con su velocidad y juego de pies característicos, y manteniendo a la defensa catalana constantemente en vilo. Pero a pesar de su actuación efervescente que causó un daño considerable a los visitantes, la noche dio un giro inesperado. En el minuto 72, el entrenador Xabi Alonso llamó a Rodrygo, señalando que Vini debía salir.
“¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! ¿Yo?" Vini Jr. gritó incrédulo mientras Alonso preparaba el cambio. El Madrid No.7 se retiró visiblemente frustrado antes de dirigirse directamente al túnel. "Siempre yo... Estoy dejando el equipo. Me voy. Es mejor que me vaya", supuestamente murmuró, pasando por alto el banquillo y desapareciendo de la vista.
Su reacción atrajo la atención inmediata – y críticas. Las cámaras captaron su visible enfado, desatando un debate en toda España y en los medios sobre el temperamento y profesionalismo del extremo. Vini finalmente regresó al banquillo antes del pitido final, pero el incidente ya había sido noticia.
- Getty Images Sport
Huijsen culpa a los medios de comunicación por crear un 'gran alboroto'
Huijsen habló con los periodistas el lunes y compartió sus pensamientos sobre la controversia de la sustitución en el Clásico de su compañero de equipo. El ex defensa central del Bournemouth criticó a los medios por exagerar las cosas. Sus palabras actuaron como un escudo para su compañero del Real Madrid, quien a menudo se encuentra en el centro de atención por razones no relacionadas con su juego.
"Se escribe mucho en la prensa, y han hecho un gran alboroto por algo que no fue tan importante," dijo Huijsen. "Él se disculpó, lo cual me pareció justo, pero es un compañero increíble, un tipo realmente bueno, y no es gran cosa. Estas cosas pasan en el fútbol."
Vinicius se disculpó con Xabi Alonso
Tras su polémica rabieta, el internacional brasileño emitió una disculpa pública, pero no mencionó a Alonso en la declaración. "Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción cuando fui sustituido en el Clásico," escribió. "Así como ya lo hice en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero disculparme nuevamente con mis compañeros, el club y el presidente. A veces la pasión se apodera de mí porque siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo proviene del amor que siento por este club y todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día."
Como si sus aspavientos tras ser sustituido no fueran suficientes, la disculpa generó más críticas por no incluir a su entrenador en la declaración. Sin embargo, Alonso fue rápido en acallar cualquier especulación, insistiendo en que todo había sido aclarado después de una conversación sincera y cara a cara con el atacante.
"¿Vinicius se disculpó conmigo? Tuvimos una reunión con todos el miércoles, y Vinicius estuvo impecable," comentó el entrenador del Madrid a los reporteros el pasado fin de semana. "Habló de manera honesta y fue muy bueno. Para mí, eso resuelve el asunto.
"Fue una declaración muy valiosa, muy positiva. Demostró su honestidad; habló desde el corazón. Lo que dijo fue lo más importante, y quedé muy satisfecho. Ya lo he dicho, estaba muy orgulloso y el asunto quedó zanjado el mismo miércoles. Ayer entrenamos bien, veo a Vini bien, y todos estamos en el mismo barco y remando en la misma dirección."
- Getty Images Sport
Todas las miradas puestas en la visita de Madrid a Liverpool
El Real Madrid enfrenta una prueba formidable el martes por la noche mientras se prepara para enfrentarse al Liverpool en Anfield en la Liga de Campeones. El choque marca el tan esperado regreso de Trent Alexander-Arnold a su club de infancia, solo meses después de salir en una transferencia gratuita para unirse a Los Blancos. También será una especie de regreso a casa para Alonso, quien pasó cinco memorables temporadas con los Reds durante su carrera como jugador.
En cuanto a Vini, pocos oponentes parecen inspirarlo tanto como el Liverpool. El jugador de 25 años se ha enfrentado a los gigantes de la Premier League en cinco ocasiones, anotando tantas veces, incluyendo un impresionante doblete en Anfield que lideró la notable victoria de 5-2 del Madrid en la remontada de los octavos de final de la Liga de Campeones después de quedar dos goles detrás en la temporada 2022-23.
El encuentro del martes también proporciona a los hombres de Alonso una oportunidad para vengar la derrota de 2-0 de la temporada pasada en el mismo lugar. El Madrid se relame ante la perspectiva, ya que los hombres de Arne Slot han perdido seis de sus últimos ocho partidos.