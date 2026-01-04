'¡Vine aquí para ser gerente, no entrenador!' - Ruben Amorim envía un mensaje contundente a la directiva del Manchester United en una impactante arremetida tras el último contratiempo perjudicial en Leeds
Amorim insinúa salida del Man Utd
United ascendió al quinto lugar en la Premier League, pero no pudo vencer al modesto Leeds en Elland Road. Por cierto, durante el período navideño, Amorim hizo un comentario enigmático sobre los planes de transferencia del club en enero.
"Tengo la sensación de que si tenemos que jugar un 3-4-3 perfecto, necesitamos gastar mucho dinero y necesitamos tiempo", dijo. "Empiezo a entender que eso no va a suceder. Así que, tal vez, tenga que adaptarme".
Y tras el resultado contra el Leeds, el exentrenador del Sporting CP no se guardó sus opiniones sobre la dirección del club, sugiriendo que quiere más control del que tiene actualmente y que se marchará después de que expire su contrato en 2027.
Cuando se le preguntó si todavía cuenta con el respaldo de la directiva, respondió: "Para empezar con eso, noté que recibiste información selectiva sobre todo. Vine aquí para ser el gerente del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United. Y eso está claro. Sé que mi nombre no es [Thomas] Tuchel, no es [Antonio] Conte, no es [Jose] Mourinho, pero soy el gerente del Manchester United. Y va a ser así por 18 meses o cuando la directiva decida cambiar. Ese era mi punto. Quiero terminar con eso. No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que venga otro tipo aquí para reemplazarme."
- Getty Images Sport
Amorim ansioso por tener más control en el Man Utd.
Cuando Amorim asumió el mando en el United en noviembre de 2024, parecía que los gigantes de la Premier League estaban entrando en un nuevo y emocionante amanecer después de años de un aire general de malestar en el club. Aunque los Red Devils tienen la posibilidad de clasificarse para la Champions League de la próxima temporada, parece que Amorim está perdiendo la paciencia con sus superiores. El conjunto de Manchester gastó más de £200 millones en transferencias el verano pasado, pero con el capitán Bruno Fernandes lesionado, junto con Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Matthijs de Ligt, y más, parece que Amorim quiere traer más fichajes este mes.
Él añadió, "Solo quiero decir que voy a ser el gerente de este equipo, no solo el entrenador. Fui muy claro en eso y eso va a terminar en 18 meses y luego todos seguirán adelante. Ese fue el trato. Ese es mi trabajo. No ser un entrenador. Si la gente no puede manejar a los Gary Nevilles y las críticas de todo, necesitamos cambiar el club. Solo quiero decir que vine aquí para ser el gerente, no para ser el entrenador. En cada departamento - el departamento de scouting, el director deportivo necesita hacer su trabajo, yo haré el mío durante 18 meses y luego seguimos adelante."
'Hemos controlado a Leeds'
United disfrutó del 54.8 por ciento de posesión, 15 tiros contra 10 de Leeds y un total de goles esperados de 1.46 vs 0.92. Como resultado, Amorim sintió que los visitantes tal vez merecían los tres puntos completos contra el equipo de Daniel Farke.
Él dijo a TNT Sports, "Creo que jugamos bien. Creo que tuvimos más control en este partido de lo que mostramos contra Wolves. Eso es importante porque muestra cómo puedes prepararte para esta semana con los errores que aprendimos del último partido. Controlamos a Leeds, en las jugadas a balón parado, los segundos balones, son realmente rápidos al frente. Lo controlamos bien. Tuvimos nuestras oportunidades para ganar el partido. Estamos perdiendo partidos en los detalles - el gol de Leeds, estamos controlando el partido y luego un golpe de balón en transición, pero logramos volver al partido. El año pasado sería completamente diferente. Este año tenemos más control de los partidos que el año pasado, pero estamos frustrados por no ganar."
- Getty Images Sport
¿Fichajes de enero para el Man Utd?
Amorim también fue cuestionado sobre lo que los aficionados del United pueden esperar en la ventana de transferencias de enero, con el trío de la Copa Africana de Naciones Amad Diallo, Bryan Mbeumo y Noussair Mazraoui listo para regresar en las próximas semanas.
El entrenador portugués dijo: "El United es uno de los mejores clubes del mundo. Si estás aquí y te estás enfocando en un club diferente, entonces algo está mal contigo. Solo concéntrate en el juego y prepárate con los jugadores que tenemos. Tenemos más también, espero más minutos para Fernandes y Mount, así que tenemos más jugadores que pueden ayudarnos."
Lo próximo para el United es un viaje para enfrentar al Burnley amenazado por el descenso el miércoles en la Premier League.