Viktor Gyokeres afirma que la plantilla del Arsenal está ahora «más unida» tras una acalorada reunión del equipo que condujo a la goleada al Tottenham
El Arsenal vuelve a la senda del triunfo
El Arsenal había visto tambalearse sus opciones al título en las últimas semanas, tras una racha en la que los Gunners solo habían ganado dos de sus siete partidos de la Premier League. Sin embargo, el equipo de Arteta ha dado un nuevo impulso a sus aspiraciones al imponerse por 4-1 al Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium y llevarse los tres puntos. Gyokeres y Eberechi Eze marcaron dos goles cada uno para los visitantes, y el delantero sueco realizó una de sus mejores actuaciones con el club desde que llegó en verano procedente del Sporting por 64 millones de libras (74 millones de euros/86 millones de dólares).
Gyokeres desvela los detalles de una acalorada reunión del equipo
Gyokeres reveló tras el partido que los jugadores habían hablado antes del encuentro. Declaró a los periodistas: «Siempre va a ser difícil cuando se obtiene un resultado como el que tuvimos en Wolves, pero lo importante es cómo se gestiona y cómo se responde a ello, y hoy lo hemos demostrado de una buena manera. Conseguir este resultado y este rendimiento ha sido la forma perfecta de responder. Así que es una buena señal. La cuestión es que tenemos que seguir demostrándolo en el próximo partido y en el siguiente. Quedan muchos partidos por delante. Pero si jugamos así, seguro que todo irá bien.
«A veces es importante decir lo que sientes y desahogarte con el grupo. La mayoría de nosotros hablamos. Todos pueden reconocer cómo se sienten las diferentes personas en ese momento y se comprende mejor ese sentimiento. Cuando hablas abiertamente en el grupo de esa manera, te acercas más a los demás y es muy importante hacerlo a veces. Si no eres sincero, creo que es difícil mejorar. Ha sido una buena charla, sin duda hemos disfrutado hoy, y ahora nos vamos a preparar para el gran partido contra el Chelsea del próximo fin de semana».
«Hay que reunir a todo el mundo».
Arteta también habló sobre la respuesta que mostró su equipo contra los Spurs y la unidad del plantel tras la decepción contra los Wolves.
«Creo que todo el equipo, no puedo estar más orgulloso y feliz por lo que he visto ahí fuera, pero especialmente por la forma en que hemos vivido las últimas 72 horas, porque creo que este partido en particular necesitaba un poco de contexto. Y después de lo que pasó contra el Wolves y la forma en que perdimos dos puntos en el último minuto del partido, fue duro», dijo.
«Pero esa es la belleza de este deporte. No hay explicación, viendo el partido, de cómo demonios se puede empatar ese partido, desde ningún punto de vista. Lo ves de nuevo y dices que es imposible, y tienes que volver a verlo y decir que no va a pasar, pero pasó. Y entonces tienes que levantarte porque te sientes enfadado, molesto, avergonzado en algún momento.
Somos todos de diferentes nacionalidades, todos tenemos sentimientos diferentes, y entonces tienes que unir a todo el mundo. Ha sido una alegría pasar ese tiempo con ellos, alinear a todo el mundo y decir: "Vale, ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo?". Este ya se ha ido, ¿cómo lo utilizamos para que sea un punto de inflexión y para mejorar? Ese era el objetivo, esa era la intención. Pero después hay que hacerlo en el campo, y creo que eso es lo que hemos hecho desde el principio hasta el final del partido. Ha sido extraordinario».
El Chelsea, próximo rival del Arsenal
El Arsenal disfruta ahora de una semana libre antes de continuar su lucha por el título. El Manchester City juega primero el sábado y tiene la oportunidad de recortar distancias en la cima de la tabla cuando visite al Leeds, mientras que los Gunners juegan el domingo en casa contra el Chelsea.
