Viktor Gyokeres afirma que la plantilla del Arsenal está ahora «más unida» tras una acalorada reunión del equipo que condujo a la goleada al Tottenham

Arteta también habló sobre la respuesta que mostró su equipo contra los Spurs y la unidad del plantel tras la decepción contra los Wolves.

«Creo que todo el equipo, no puedo estar más orgulloso y feliz por lo que he visto ahí fuera, pero especialmente por la forma en que hemos vivido las últimas 72 horas, porque creo que este partido en particular necesitaba un poco de contexto. Y después de lo que pasó contra el Wolves y la forma en que perdimos dos puntos en el último minuto del partido, fue duro», dijo.

«Pero esa es la belleza de este deporte. No hay explicación, viendo el partido, de cómo demonios se puede empatar ese partido, desde ningún punto de vista. Lo ves de nuevo y dices que es imposible, y tienes que volver a verlo y decir que no va a pasar, pero pasó. Y entonces tienes que levantarte porque te sientes enfadado, molesto, avergonzado en algún momento.

Somos todos de diferentes nacionalidades, todos tenemos sentimientos diferentes, y entonces tienes que unir a todo el mundo. Ha sido una alegría pasar ese tiempo con ellos, alinear a todo el mundo y decir: "Vale, ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo?". Este ya se ha ido, ¿cómo lo utilizamos para que sea un punto de inflexión y para mejorar? Ese era el objetivo, esa era la intención. Pero después hay que hacerlo en el campo, y creo que eso es lo que hemos hecho desde el principio hasta el final del partido. Ha sido extraordinario».