Viktor Gyökeres o Gabriel Jesus: ¿quién debe ser el delantero titular del Arsenal en su histórica búsqueda del cuadruplete?

Arsenal mantiene su ventaja en la Premier League, pero dos empates consecutivos sin goles generan dudas sobre su poder ofensivo

Viktor Gyokeres volvió a trabajar duro en la delantera, tocando el balón solo 10 veces en casi una hora de acción contra un equipo amenazado por el descenso, mientras que su reemplazo, Gabriel Jesus, no logró hacer una contribución decisiva después de entrar desde el banco. 

En ese contexto, el viaje del martes a Milán para enfrentar al Inter no podría haber ido mucho mejor para el Arsenal, ya que ambos delanteros centro anotaron en una victoria por 3-1 en San Siro que aseguró a los Gunners un lugar entre los dos primeros en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

La pregunta ahora, sin embargo, antes del importante encuentro de la Premier League del domingo con el Manchester United en el Emirates, es, ¿quién debería liderar la línea para un equipo del Arsenal con una auténtica oportunidad de ganar un cuádruple?

    ¿El eslabón perdido?

    Existen varias razones por las que el Arsenal fue derrotado en dos enfrentamientos clave por el título frente al Manchester City antes de quedar sorprendentemente rezagado ante el Liverpool la temporada pasada, entre ellas las lesiones de jugadores importantes en momentos decisivos.

    Para abordar la falta de profundidad, los Gunners invirtieron aún más en el mercado de fichajes el verano pasado, brindándole a Arteta la plantilla más fuerte del fútbol mundial. Al mismo tiempo, buscaron resolver un problema crucial: la necesidad de un delantero prolífico, un auténtico No.9.

    Ningún jugador había marcado más goles en liga en las diez principales competiciones europeas durante las dos temporadas anteriores que Viktor Gyökeres (68), quien llegó al Arsenal procedente del Sporting CP el 26 de julio por 76 millones de euros.

    El delantero sueco fue presentado como el “eslabón perdido”, el finalizador letal capaz de transformar a los eternos subcampeones en campeones en serie. Sin embargo, pese a que el Arsenal se encuentra en una posición inmejorable para poner fin a su sequía de 22 años sin título inglés, Gyökeres ha aportado sorprendentemente poco hasta ahora.

    'Las primeras semanas fueron difíciles'

    Gyökeres ha marcado solo cinco goles en la Premier League esta temporada, y dos de ellos fueron desde el punto de penalti. Por supuesto, si el delantero de 27 años estuviera aportando de otras formas sobre el campo, sería más fácil defender su rendimiento, pero en general su juego ha sido pobre.

    De hecho, Gyökeres participa en los ataques del Arsenal casi tanto como Erling Haaland lo hace para el Manchester City, pero sin concretarlos, lo que evidencia un contraste muy marcado entre ambos No.9.

    Arteta ha señalado en varias ocasiones que Gyökeres no contó con una pretemporada completa debido a la forma en que se gestionó su traslado desde Lisboa.

    "Las primeras semanas fueron difíciles porque físicamente no estaba en su mejor momento, y es un jugador que necesita eso, como cualquier otro futbolista en esta liga, para rendir a ese nivel," explicó el técnico español.

    "Pero sé que también necesitamos seguir ajustando y entenderlo mejor en ciertas situaciones, y él debe hacer lo mismo. Es cuestión de tiempo. Tiene todo nuestro apoyo."

    'Lo está haciendo increíblemente bien para nosotros'

    Fue notable la alegría de los jugadores del Arsenal cuando Gyökeres anotó su primer gol en juego abierto después de tres meses, durante la victoria en la Carabao Cup de la semana pasada frente al Chelsea.

    El mediocampista estrella Declan Rice también ha destacado que gran parte del trabajo del internacional sueco pasa desapercibido, ya que genera espacio para sus compañeros al atraer a los defensores rivales hacia el centro del campo.

    "Es difícil para él, porque tiene a dos defensores encima durante todo el partido," señaló Rice tras anotar un doblete en la victoria 3-2 del Arsenal sobre el Bournemouth el 3 de enero.

    "Tiene que usar su fuerza, darlo todo para ayudar al equipo, y con mi primer gol de esta noche, sin su carrera desde el toque de Gabriel Martinelli y su capacidad para aguantar y pasársela a Martin [Ødegaard], ese gol no habría sido posible. Fue un momento clave para darle la vuelta al partido."

    "También veo lo fuerte que remata la pelota, y cuando se le presenta espacio y llega el balón a sus pies para definir, definitivamente marcará. Confía en mí, está haciendo un trabajo increíble para nosotros, y no estaríamos donde estamos sin él."

    "En este momento, los defensores en la Premier League quieren poder detener a Viktor Gyökeres, porque es uno de los mejores delanteros del mundo."

    La responsabilidad recae sobre él para demostrarlo, especialmente en medio de rumores de que el Arsenal podría intentar un gran fichaje de verano por Julián Álvarez del Atlético de Madrid. Sin embargo, es Gabriel Jesus quien representa la amenaza más inmediata a la titularidad de Gyökeres.

    La oportunidad inesperada de Jesús

    La llegada de Gyökeres al Arsenal parecía cerrar cualquier esperanza de que Gabriel Jesús pudiera relanzar su carrera en el club. En el momento de la incorporación del sueco, el brasileño llevaba seis meses recuperándose de una lesión de rodilla que lo mantendría fuera otros cinco más.

    Antes de su regreso al primer equipo en diciembre, se hablaba inevitablemente de la posibilidad de que Gabriel Jesús, a quien le quedaban menos de 18 meses de contrato, pudiera salir del Arsenal durante el mercado de invierno, especialmente con Kai Havertz, quien había demostrado ser capaz de liderar el ataque la temporada pasada y se acercaba también a su plena forma tras una larga recuperación de un desgarro de ligamento cruzado.

    Sin embargo, ahora no existe ninguna posibilidad de que el Arsenal deje ir a Gabriel Jesús, ni siquiera a préstamo. Gyökeres aún tiene dificultades para influir en los partidos de liga, mientras que Arteta ha sido muy claro sobre la necesidad de gestionar cuidadosamente los minutos de Havertz.

    Más importante que cualquier otra cosa, Gabriel Jesús demostró en San Siro que todavía tiene mucho que aportar al más alto nivel. El jugador de 28 años anotó dos veces en su primer partido como titular en la Liga de Campeones desde diciembre de 2024.

    "Es una noche de ensueño," admitió a Amazon Prime. "Siempre soñé con ser futbolista. Lo veía cuando era niño. Vi mucho de la Serie A, así que estar aquí en este estadio y marcar me pone lágrimas en los ojos. Siempre hay una razón por la que las cosas suceden, ya sean buenas o difíciles. Aprendí eso durante mis 11 meses fuera del campo."

    'Cambió nuestro mundo'

    Es evidente que Gabriel Jesús nunca ha sido un goleador prolífico. El exdelantero del Manchester City ha estado en Inglaterra durante 10 años y nunca superó los 14 goles en una sola temporada de Premier League, alcanzando cifras de dos dígitos solo en tres ocasiones.

    Existen circunstancias atenuantes: en el Etihad, Pep Guardiola a menudo lo ubicaba en la banda —con frecuencia con buenos resultados gracias a su dedicación y técnica—, mientras que su tiempo en el Emirates se ha visto afectado por lesiones.

    Aun así, Jesús no es un delantero de 30 goles por temporada. De hecho, solo ha marcado 29 goles en 108 partidos con el Arsenal.

    Lo que sí aporta es el tipo de “creencia” y “energía” que, según Arteta, “cambió nuestro mundo” cuando llegó desde el City en 2023.

    Ambos atributos quedaron evidentes contra el Inter, lo que llevó a su entrenador a elogiar nuevamente la mentalidad de Gabriel Jesús:

    "Es un jugador increíble y cuanto más importante es el partido, más cómodo juega," afirmó Arteta en su entrevista posterior al encuentro para Amazon Prime.

    'Gabi tiene una calidad realmente especial'

    El Arsenal va a necesitar jugadores que rindan en los grandes partidos durante la etapa decisiva de la temporada, lo que pondrá a prueba la fortaleza de un equipo que en los últimos años ha sido acusado de “dejar escapar” la liga. La experiencia y el positivismo de Gabriel Jesús podrían darle ventaja sobre Gyökeres en la mente de Arteta.

    Como ha señalado Gabriel Martinelli, la razón por la que él y sus compañeros delanteros disfrutan jugar con Jesús es que su compatriota “ama vincularse y moverse constantemente”, generando fluidez en la delantera que el técnico considera invaluable.

    "Gabi tiene una cualidad realmente especial: conecta a todos a su alrededor de repente," dijo Arteta. "Eso es algo que necesitamos como equipo y nos hace mejores."

    Nada de esto significa que Gyökeres no vaya a tener un papel importante en la búsqueda del cuádruple del Arsenal. El simple hecho de que el equipo siga compitiendo en cuatro frentes implica que él, Jesús y Havertz serán esenciales para manejar un calendario agotador.

    Es un punto que Gabriel Jesús ha destacado él mismo. El producto de la academia de Palmeiras ha sido muy claro en su apoyo tanto a Gyökeres como a Havertz, pese a que los tres compiten esencialmente por la misma posición.

    "Todos quieren empezar," reconoció Jesús en Milán. "Soy una persona muy respetuosa. Ya no soy un niño, tengo 28 años, así que entiendo el fútbol. Estoy muy contento de que Vik haya entrado y marcado un gol. Yo también marqué y él también. Estoy seguro de que Kai marcará cuando tenga la oportunidad."

    Sus palabras reflejan su carácter y subrayan lo importante que será para el Arsenal en los próximos días, semanas y meses, sin importar cómo lo utilice Arteta.

    "Mi mayor fortaleza es que haré lo que sea necesario para ayudar al equipo a ganar títulos," añadió Jesús. "En el City desempeñé muchos roles: a veces compartí la carga de goles, otras jugué en la banda, y otras utilicé mi físico para vincular el juego. No siempre necesito ser el No.9 para ayudar al equipo. No estoy aquí por el clima. Estoy aquí para hacer historia."

    El Arsenal mantendrá la fe en Jesús, empezando por el enfrentamiento del domingo contra el Manchester United.

