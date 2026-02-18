VÍDEO: Victor Osimhen se enfada con sus compañeros del Galatasaray a pesar de la aplastante victoria en la eliminatoria de la Liga de Campeones contra la Juventus

Las escenas en el RAMS Park fueron en gran parte de júbilo, ya que el Galatasaray logró su primer marcador de cinco goles en un partido de la Liga de Campeones, derrotando a un Juventus con 10 jugadores. Sin embargo, las celebraciones se vieron empañadas por un extraño arrebato de Osimhen. Cuando el árbitro pitó el final del partido, las cámaras captaron al jugador de 27 años rechazando agresivamente a un compañero que intentaba abrazarlo, antes de gesticular violentamente y gritar a sus compañeros.

Los informes desde el terreno de juego sugieren que la «rabieta petulante» de Osimhen se debió a su frustración personal por no haber marcado en un partido en el que su equipo anotó cinco goles. Mientras el resto de la plantilla disfrutaba de la adulación del público de Estambul, el exjugador del Nápoles, que había dado la asistencia para el quinto gol de Sacha Boey en los últimos minutos, se paseaba furioso por el campo, aparentemente insatisfecho con su papel secundario en la goleada.