Snoop Dogg Swansea
VÍDEO: Snoop Dogg hace una petición especial a los aficionados del Swansea antes de la primera visita del icono del rap estadounidense al sur de Gales como propietario minoritario

Snoop Dogg se prepara para vivir su primera experiencia en directo en el Swansea City, ya que el rapero estadounidense será el invitado especial cuando los Swans reciban al Preston North End. El icono de la música lleva tiempo vinculado al equipo de la Championship, ya que se ha convertido en accionista minoritario del club, pero hasta ahora no había encontrado un hueco en su agenda para viajar al sur de Gales.

  • Snoop se ha unido a Modric como parte del equipo propietario del Swansea.

    Snoop forma parte, junto con la presentadora de televisión Martha Stewart y el ganador del Balón de Oro Luka Modric, del equipo propietario del Swansea. Ha invertido tanto dinero como emociones, lo que le permite albergar grandes sueños.

    Junto con su vecino galés Wrexham, que cuenta con las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac al frente, la intención del Swansea es volver a la Premier League en un futuro no muy lejano.

    Es poco probable que eso suceda esta temporada, a pesar de la congestión de la Championship, ya que el equipo de Vitor Matos ocupa el puesto 15 de la tabla. Solo están a seis puntos del Wrexham, sexto clasificado, con una plaza en los play-offs aún en juego, pero necesitan superar a varios rivales de segunda división.

    Snoop está listo para aportar su granito de arena a la causa colectiva, con un papel de animador que desempeñará contra el Preston. Un público que ha agotado las entradas se unirá a él en el Swansea.com Stadium, y los asistentes recibirán una toalla de regalo que se les pedirá que agiten en el aire, al igual que hacen los aficionados de los principales deportes estadounidenses, como la NFL.

  • Mira cómo Snoop Dogg envía un mensaje a los seguidores del Swansea.

  • Se pide a los seguidores del Swansea que se unan a Snoop para hacer girar la toalla de regalo.

    Una declaración de los Swans en sus canales oficiales de redes sociales dice: «Snoop Dogg pide al Jack Army que se una a él en un giro de toallas antes del partido esta noche. Se anima a los aficionados a que estén en sus asientos 20 minutos antes del inicio del partido y que giren las toallas cuando Snoop entre en el campo».

    Snoop también ha dado su opinión en un vídeo, en el que el artista de 54 años dice a aquellos que están a punto de unirse a él para una ocasión especial: «Sé que ha pasado mucho tiempo, pero estoy deseando visitar Swansea por primera vez.

    Desde el momento en que hablamos de que me convirtiera en propietario, he estado esperando con ilusión la oportunidad de estar con todos vosotros en el Swansea.com Stadium. He oído muchas cosas buenas sobre el ambiente, especialmente cuando jugamos bajo los focos.

    Cuando vi el partido contra el Wrexham, en el que demostramos que somos la capital del fútbol galés, el ruido en el estadio sonaba increíble incluso desde más de 8000 kilómetros de distancia. Estoy deseando formar parte de ello».

    Snoop pasa por Gales de camino a casa tras los Juegos Olímpicos de Invierno.

    El Swansea se impuso al Wrexham en el derbi del 19 de diciembre, en un dramático encuentro en el que Adam Idah marcó el gol de la victoria en el minuto 91 contra los Red Dragons. Snoop espera sumar tres puntos más contra el Preston.

    Ha podido viajar a Gales después de pasar las últimas dos semanas apoyando al equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Está disfrutando de una visita relámpago a Swansea antes de regresar a Estados Unidos.

