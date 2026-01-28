El Barcelona venció 3-0 al Oviedo el domingo con goles de Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal, pero el gran protagonista del partido fue el aguacero dentro del estadio, que empapó tanto a locutores como a aficionados. Ahora, a pocas horas del duelo ante el Copenhague en la Champions League, Marca ha difundido un video en el que se observan ratas corriendo junto al perímetro del campo.
VIDEO: Ratas aparecen en el Camp Nou días después de las filtraciones por el aguacero
Los problemas del Camp Nou del Barça
Mira el clip
Renovaciones en curso
El Barcelona ha regresado a su hogar histórico, pero las obras de renovación aún no están concluidas, como lo evidencian los dos incidentes más recientes que han llamado la atención en el estadio. El club aspira a ampliar la capacidad del Camp Nou hasta los 105 000 espectadores y, de forma irónica, también contempla la instalación de un techo. De haber estado ya en funcionamiento el pasado domingo, periodistas y aficionados habrían vivido una experiencia mucho más seca.
El presidente Sandro Rosell aseguró: “Ha sido una decisión clave para el club, la más importante de los últimos 50 años. La opción de construir un nuevo estadio en otra ubicación fue descartada, ya que el coste final podría haber endeudado al club y a sus socios, además de limitar a futuras juntas directivas. Fue una decisión difícil, porque ambas alternativas eran muy atractivas, pero decidimos seguir adelante y quedarnos”.
Por su parte, el tesorero del Barcelona, Ferran Olivé, reconoció que el club llega tarde en comparación con otras grandes entidades europeas en materia de remodelación del estadio.
“Deberíamos haber construido este estadio hace años; vamos tarde. Lo hacemos para poder competir con los mejores clubes del mundo. Actualmente generamos alrededor de 175 millones de euros en ingresos por el estadio, pero sin hacer nada podríamos llegar a 250 millones. Con el nuevo Camp Nou, la cifra podría alcanzar los 400 millones de euros”, explicó.
¿Qué sigue?
El Barça se mide al Copenhague este miércoles por la noche y, previsiblemente, todas las miradas estarán atentas a cualquier “invasor” con aspecto de roedor sobre el césped, mientras el conjunto azulgrana busca sumar tres puntos clave en Europa. Actualmente, el club ocupa el noveno lugar en la clasificación de la fase de liga, fuera de los ocho puestos que otorgan el pase directo, por lo que la victoria se antoja imprescindible.
El entrenador Hansi Flick ha instado a su equipo a mostrarse implacable. “Tenemos mucha confianza y espero que podamos ganar para clasificarnos a la siguiente ronda. Lo más importante es hacer un buen trabajo y jugar a nuestro máximo nivel”, señaló ante los medios.
“Nos centramos únicamente en nosotros mismos y en lo que está en nuestras manos. Es una buena manera de afrontarlo. Será un partido difícil ante un Copenhague que también se juega mucho. Nunca debemos poner excusas; esa es nuestra filosofía. Confiamos en nuestro estilo, en cómo jugamos, y esto es la Champions League: tendremos que mostrar nuestra mejor versión”, añadió.
Flick también subrayó la importancia del trabajo colectivo: “Tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible. Contamos con un buen equipo, también en el banquillo, y debemos jugar como un bloque. El partido es muy importante para nosotros y tenemos que demostrarlo en el campo. Eso es lo que quiero ver”.
Finalmente, el técnico alemán insistió en ir paso a paso y en el respeto al rival: “Tenemos que afrontar este encuentro respetando al Copenhague, que es un equipo fantástico. Necesitaremos defender muy bien, intentar mantener la portería a cero y marcar para ganar. Estamos en un buen momento y en una buena situación, y eso me da confianza en el equipo”.