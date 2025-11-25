VIDEO: ¡Nieve y diversión en Praga! Las estrellas del Athletic se lanzan bolas de nieve antes de la Champions League

Más allá del momento viral en la pasarela del aeropuerto, ambos equipos se preparan para una noche crucial en Europa. El Slavia Praga todavía no ha ganado en la Champions League, ubicándose en el puesto 30 tras dos empates y dos derrotas. Entre sus tropiezos se incluyen una derrota en casa por 3-0 ante el Arsenal y un empate sin goles contra el Atalanta, a pesar de dominar a nivel nacional con una racha invicta de 16 partidos y 36 puntos en la Primera Liga Checa.

La campaña europea del Athletic no ha sido mucho mejor. El equipo de Ernesto Valverde solo ha conseguido una victoria, frente al Qarabag, mientras ha perdido ante Arsenal, Borussia Dortmund y Newcastle United. En cuatro partidos, ha marcado cuatro goles y recibido nueve.

En LaLiga, los vascos ocupan el octavo lugar y solo han ganado uno de sus últimos cinco encuentros. La combinación de presión europea, inconsistencia en la liga y recientes contratiempos convierte el próximo enfrentamiento con el Slavia en un punto de inflexión crucial.

Con solo un punto de diferencia entre ambos equipos en la clasificación de la Champions, el partido del martes en el Fortuna Arena se perfila como decisivo para la resurrección del Athletic en el torneo.

El equipo español buscará canalizar la energía positiva de su llegada nevada y traducirla en un rendimiento sólido y efectivo. Por su parte, el Slavia, respaldado por un fuerte récord en casa y la confianza de su éxito doméstico, intentará aprovechar las recientes dificultades del Athletic. Se espera un encuentro intenso, aunque por un momento en Praga, los jugadores vascos pudieron disfrutar de la simple alegría del invierno.