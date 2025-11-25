AFP
VIDEO: ¡Nieve y diversión en Praga! Las estrellas del Athletic se lanzan bolas de nieve antes de la Champions League
El Athletic recibe una bienvenida de nieve en Praga
La llegada del Athletic Club a Praga antes de su encuentro de la fase de grupos de la Champions League contra el Slavia de Praga dejó una escena divertida. Al aterrizar en la capital checa, varios jugadores comenzaron a lanzarse bolas de nieve antes de llegar siquiera a la terminal del aeropuerto, convirtiendo la pista en un improvisado campo de batalla.
Los jugadores vascos parecían como niños ante la primera nevada de la temporada. Un video que circula en línea muestra al equipo riéndose y lanzándose bolas de nieve mientras bajan las escaleras del avión. El intercambio alegre se produjo en medio del frío invierno de Praga, añadiendo un toque animado a la llegada del Athletic.
El equipo aterrizó antes de un decisivo quinto partido de la fase de grupos de la Champions, con el Athletic situado en el puesto 27 de la clasificación general con tres puntos, apenas por encima del Slavia, que ocupa la posición 30 con dos unidades. A pesar de las bajas temperaturas, el ambiente entre los jugadores y el cuerpo técnico se mantuvo cálido y relajado.
Clima y nieve en Praga
Las nevadas sorprendieron a varios jugadores del Athletic, que no esperaban un clima invernal tan temprano en la temporada. Los informes locales destacaron que las temperaturas cayeron bruscamente horas antes de la llegada del equipo, creando una superficie helada que rápidamente se convirtió en munición para su juego improvisado. Este momento ofreció un respiro de tensión para el equipo de Ernesto Valverde, que aterrizó en Praga tras un periodo complicado a nivel nacional.
Pocos días antes del viaje, el Athletic sufrió una dura derrota por 4-0 ante el Barcelona en un Camp Nou recién reabierto, aumentando la presión sobre un equipo que ya luchaba por mantener la consistencia en LaLiga. La oportunidad de desconectarse, aunque fuera a través de una divertida pelea de bolas de nieve, pareció elevar la moral del grupo.
Athletic y Slavia buscan revancha en la Champions League
Más allá del momento viral en la pasarela del aeropuerto, ambos equipos se preparan para una noche crucial en Europa. El Slavia Praga todavía no ha ganado en la Champions League, ubicándose en el puesto 30 tras dos empates y dos derrotas. Entre sus tropiezos se incluyen una derrota en casa por 3-0 ante el Arsenal y un empate sin goles contra el Atalanta, a pesar de dominar a nivel nacional con una racha invicta de 16 partidos y 36 puntos en la Primera Liga Checa.
La campaña europea del Athletic no ha sido mucho mejor. El equipo de Ernesto Valverde solo ha conseguido una victoria, frente al Qarabag, mientras ha perdido ante Arsenal, Borussia Dortmund y Newcastle United. En cuatro partidos, ha marcado cuatro goles y recibido nueve.
En LaLiga, los vascos ocupan el octavo lugar y solo han ganado uno de sus últimos cinco encuentros. La combinación de presión europea, inconsistencia en la liga y recientes contratiempos convierte el próximo enfrentamiento con el Slavia en un punto de inflexión crucial.
Con solo un punto de diferencia entre ambos equipos en la clasificación de la Champions, el partido del martes en el Fortuna Arena se perfila como decisivo para la resurrección del Athletic en el torneo.
El equipo español buscará canalizar la energía positiva de su llegada nevada y traducirla en un rendimiento sólido y efectivo. Por su parte, el Slavia, respaldado por un fuerte récord en casa y la confianza de su éxito doméstico, intentará aprovechar las recientes dificultades del Athletic. Se espera un encuentro intenso, aunque por un momento en Praga, los jugadores vascos pudieron disfrutar de la simple alegría del invierno.
