VIDEO: Neymar es acompañado por su pareja Bruna Biancardi y sus dos hijos en su regreso a los entrenamientos del Santos en escenas conmovedoras
Neymar vuelve al trabajo
Neymar se sometió a una operación en diciembre después de jugar a pesar del dolor para ayudar a salvar al Santos del descenso. La superestrella brasileña luego firmó una extensión de contrato con su club de infancia hasta el 31 de diciembre de 2026, poniendo fin a las especulaciones sobre un posible traslado. Neymar ahora está avanzando en su recuperación de la lesión y está de regreso en el campo de entrenamiento, con el presidente del club Marcelo Teixeria diciendo que debería estar de regreso "pronto".
Mira el clip
Neymar ciertamente estaba sonriente frente a su pareja y sus hijas mientras volvía al trabajo, con el club compartiendo algunas imágenes conmovedoras de toda la familia junta en Santos.
La Copa del Mundo se avecina para Neymar
Neymar estará ansioso por volver al campo con Santos en un intento de demostrar su forma y estado físico a tiempo para la Copa del Mundo 2026. No hay garantía de que Neymar haga parte del equipo de Carlo Ancelotti para el torneo en América del Norte, México y Canadá este verano, especialmente porque no ha jugado con la Selección desde 2023. Ancelotti dijo en septiembre que Neymar debe demostrar su estado físico para estar en el equipo, diciendo a ESPN: "No vamos a observar cómo juega Neymar, obviamente. Todos conocen su talento. En el fútbol moderno, para aprovechar su talento, el jugador debe estar en buenas condiciones físicas. Si está en su mejor condición física, no tendrá problemas para estar en la selección nacional. Todos quieren a Neymar en la selección nacional en buena condición física. Hablé con él y le dije 'tienes tiempo para prepararte de la mejor manera para estar allí y ayudar al equipo a intentar hacer su mejor esfuerzo en la Copa del Mundo'.
- AFP
¿Qué sigue para Neymar?
Santos está actualmente enfocado en el Campeonato Paulista, y Teixeria ofreció algunas pistas sobre cuándo podría volver a jugar Neymar. Dijo a los periodistas: "No estoy seguro si volverá contra Sao Paulo, no hay una fecha establecida. He estado siguiendo su trabajo y se está haciendo bien. No hay fecha, pero creo que será pronto. El proceso de recuperación está programado para comenzar en febrero. Estamos trabajando intensamente para que Neymar regrese, no tan rápido como sea posible, sino en el momento adecuado, para que podamos contar con él durante toda la temporada."