VIDEO: Marruecos debuta en la Copa Africana de Naciones con una chilena de antología de Ayoub El Kaabi

Marruecos es uno de los favoritos al título pese a su discreto historial en la Copa Africana de Naciones, y envió un aviso al resto de los aspirantes con una victoria cómoda.

Brahim Díaz fue una de las grandes figuras del encuentro. El jugador del Real Madrid provocó un penalti en los primeros minutos, aunque su compañero Soufiane Rahimi no logró convertirlo tras la atajada del guardameta comorense Yannick Pandor. Díaz se redimió tras el descanso al abrir el marcador, culminando una asistencia dentro del área de Noussair Mazraoui, lateral del Manchester United.

A poco más de 15 minutos del final, Ayoub El Kaabi se llevó los reflectores con una espectacular chilena, tras controlar un balón elevado servido por Anass Salah-Eddine, para sentenciar el partido.