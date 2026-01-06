VIDEO: Los aficionados se burlan de Gerard Piqué en la calle con la canción de ruptura de Shakira después de que el equipo de Segunda División, propiedad de la leyenda del Barcelona, sufre una derrota perjudicial
Piqué acosado tras la derrota del Andorra
El exdefensor central del Manchester United y del Barcelona, que se retiró del fútbol profesional en 2022 para centrarse en sus proyectos empresariales, fue visto caminando por las calles de la ciudad autónoma española tras el último revés del FC Andorra en la Segunda División.
La propiedad de Piqué sobre el club ha hecho que asciendan rápidamente por las divisiones, pero el domingo resultó ser una tarde difícil para el presidente de 38 años. Su equipo cayó por un perjudicial 2-1 ante el AD Ceuta en el Estadio Alfonso Murube, un resultado que los deja languideciendo en la mitad inferior de la tabla y peligrosamente cerca de la pelea por el descenso.
Para empeorar las cosas, un video compartido en las redes sociales muestra a un grupo de aficionados deteniéndose junto al séquito de Piqué en un coche. Mientras el ganador de la Copa del Mundo caminaba con la capucha puesta, intentando mantener un perfil bajo, los pasajeros bajaron las ventanas y pusieron a todo volumen 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' de Shakira y Bizarrap.
Mira el clip
¿De qué se trata todo esto?
La canción, lanzada poco después de la separación de alto perfil de la pareja en 2022, presenta famosas letras que se burlan de Piqué por "cambiar un Ferrari por un Twingo" y un "Rolex por un Casio". Mientras los pasajeros se reían y filmaban la reacción, Piqué permaneció impasible, negándose a reconocer la música mientras continuaba su camino alejándose del estadio.
No es la primera vez que Piqué ha tenido que enfrentar la música, literalmente, en eventos públicos desde la ruptura. Durante las finales de su torneo Kings League en Madrid el año pasado, fue recibido con cánticos de "Shakira, Shakira" por parte de la multitud, eventualmente tomando el micrófono para exigir respeto.
- AFP
¿Qué sigue?
Por ahora, el enfoque del español tendrá que estar en el campo, donde su equipo, el FC Andorra, necesita desesperadamente puntos para detener su caída en la segunda división. Están en el puesto 14 de la tabla después de 20 partidos y a ocho puntos de Ceuta, que ocupa el último lugar de los play-offs de ascenso. Su próximo partido es contra el Cultural Leonesa, que está igualado en puntos con el equipo de Piqué.