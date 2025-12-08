VIDEO: Lionel Messi sorprende al mostrarse casi al margen de las celebraciones de la MLS Cup mientras Beckham lidera la fiesta de Inter Miami

Las Garzas celebran su primer título de la MLS Cup, tras un impresionante progreso en cinco años desde su creación como franquicia de expansión en 2020. La llegada de Lionel Messi en 2023, ocho veces ganador del Balón de Oro, supuso un fichaje extraordinario para el club.

El argentino contribuyó al éxito en la Leagues Cup pocas semanas después de su arribo a Florida, y luego ayudó al equipo a conquistar el Supporters' Shield de manera récord la temporada pasada. Ahora, Inter Miami ha alcanzado la cima, imponiéndose a Vancouver en la final de la MLS Cup 2025.