VÍDEO: Lionel Messi, furioso, es retenido en el túnel por Luis Suárez tras la derrota del Inter Miami ante el LAFC
El Inter Miami goleado por el LAFC
Messi regresó tras su lesión para el partido contra el LAFC, pero no pudo tener un impacto significativo, ya que el Inter Miami comenzó la nueva temporada con una derrota por 3-0. Es un mal comienzo para la defensa del título de los Herons y los ánimos se caldearon después del partido. Según TyC Sports, se vio a un Messi visiblemente enfadado irrumpiendo por una puerta mientras Suárez intentaba retenerlo. La MLS fue informada inicialmente del incidente, ya que se sugirió que Messi había entrado en las instalaciones de los árbitros, pero el delantero argentino en realidad no atravesó ninguna zona restringida.
Mira cómo Suárez se lleva a un Messi enfadado.
El director de comunicaciones de la organización profesional de árbitros, Chris Rivett, ha confirmado a ESPN que Messi no entró ilegalmente en el área de los árbitros. «Después de hablar con los árbitros del partido, podemos confirmar que no entró en las instalaciones», dijo Rivett.
Mascherano reacciona ante la derrota de Miami
El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo cuando se le preguntó sobre el incidente: «No, no, no vi nada. La verdad es que el partido terminó y luego me fui al vestuario».
Mascherano añadió sobre el decepcionante rendimiento de su equipo: «Nos ganaron limpiamente, esa es la realidad. Mi análisis inicial me da la sensación de que es un resultado algo engañoso; el partido en sí no mostró esa diferencia. Está claro que Los Ángeles marcó la diferencia en las transiciones; nos hicieron mucho daño. Tampoco vamos a dramatizar; sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir haciendo hincapié en las cosas positivas que hemos hecho».
¿Qué le depara el futuro al Inter Miami?
Messi no infringió la política de la liga y, por lo tanto, no se enfrentará a ninguna sanción por parte del Comité Disciplinario de la MLS. El Inter Miami y Messi buscarán su primera victoria de la nueva temporada en su próximo partido contra el Orlando City.
