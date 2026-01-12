VIDEO: Lamine Yamal ignora el pasillo del Real Madrid en la Supercopa y Kylian Mbappé responde al instante

Durante el partido, Lamine Yamal se vio envuelto en un acalorado intercambio con Dean Huijsen. El defensor del Real Madrid intervino tras un momento de tensión que involucraba a Raúl Asencio, intentando calmar la situación.

Sin embargo, Yamal reaccionó con enfado a la intervención de Huijsen. No le gustó ser empujado y protagonizó un tenso intercambio de palabras y empujones mientras se encendían los ánimos. El prodigio del Barça incluso llegó a preguntar a su rival del Clásico si estaba “loco”.

El incidente se disipó rápidamente, y el Barcelona logró una victoria muy disputada. Hansi Flick se mostró encantado con el esfuerzo de sus jugadores:

“Es fantástico. Cuando juegas una final, y más aún un Clásico, ganar es increíble. Estoy muy orgulloso del partido. He visto a los jugadores celebrando en el vestuario. Jugamos a nuestro estilo, no fue fácil, pero luchamos juntos como equipo, y eso es todo.”

Sobre el goleador Raphinha, Flick añadió: “Su mentalidad es increíble. Falló la primera oportunidad y, luego, hizo el 1-0. Ha ganado confianza. Rafa aporta mucha intensidad en el campo.”

El entrenador también destacó el regreso de Ronald Araujo tras seis semanas fuera por motivos de salud mental: “Ganar este título y estar de vuelta en el campo significa mucho para él. Siempre lo apoyamos. Es un jugador importante en el vestuario y un gran futbolista.”