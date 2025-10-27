VIDEO: '¡Hablas mucho!' - Lamine Yamal fue reprendido por Dani Carvajal y provoca pelea en El Clásico mientras la estrella del Real Madrid cumple su promesa de confrontar a la joven promesa del Barcelona tras las burlas antes del partido
Yamal provoca la ira de Carvajal
Las estrellas del Real Madrid estaban enojadas antes del tan esperado partido de rivalidad cuando Lamine Yamal había sugerido durante una aparición en YouTube que Los Blancos "roban, se quejan y hacen cosas" para ganar de manera nefasta. Cuando Jude Bellingham más tarde publicó en Instagram después de la victoria de su equipo, el inglés internacional dirigió claramente su comentario "Las palabras son baratas" a Yamal.
Tan pronto como terminó el partido, Dani Carvajal le hizo saber a Yamal exactamente lo que pensaba. El veterano capitán del Real Madrid, compañero del adolescente en la selección española, fue corriendo e hizo un gesto inconfundible de hablar con la mano. Marcus Rashford intentaba dar la mano a Carvajal, quien estaba decidido a dirigirse a Yamal, que quería reaccionar a la confrontación pero fue retenido por Eduardo Camavinga y arrastrado más lejos por su compañero de equipo Marc Casadó.
Mira el clip
El Clásico termina en pelea después del partido
Pero la intervención de Casadó hizo poco para acabar con la tensión en aumento. Thibaut Courtois entonces se precipitó hacia Yamal para enfrentarse al adolescente, lo que llevó a un contingente del Barcelona liderado por Frenkie de Jong y Jules Koundé a intervenir y proteger a su joven compañero. Yamal logró escapar de la situación mientras empujones y forcejeos se producían, y fue retirado por un oficial del club, mientras otros trataban de restaurar la paz.
Vinicius Junior supuestamente provocó a Lamine Yamal durante el juego respecto a las dificultades de Barcelona para ser creativo: "Nada más que pases atrás, ¿eh? Solo pasándola de nuevo a los defensores."
Mientras tanto, De Jong dijo sobre su participación en la pelea: "No vi lo que pasó. Estaba en el banco y vi a mucha gente [correr]. Luego el árbitro pitó, los jugadores del Real Madrid fueron tras Lamine. Es un poco exagerado. Tendrías que preguntarles a ellos.
"En la primera mitad, no estuvimos precisos con el balón. Madrid nos hizo daño con sus jugadores al frente. En la segunda mitad, nos faltó la habilidad para crear peligro y ocasiones claras. Si Carvajal quería hablar con Lamine, que lo llame o le mande un mensaje. Son compañeros de equipo en [España], se conocen. ¿Por qué tienes que hacer un espectáculo en el campo?"
El asistente del entrenador del Barcelona, Marcus Sorg, defendió a Yamal: "No fue fácil para él hoy. Hablamos en el descanso, le dijimos que lo necesitábamos uno contra uno, pero no tuvo muchas oportunidades. Defendieron bien, intentaron todo para detenerlo, y tenemos que aceptar eso. Estaba bien, pero la lesión que sufrió [a principios de temporada] fue grave, y necesita más partidos para estar en su mejor momento.
"Tenemos que darle tiempo y ayudarlo, juntos, para que pueda volver a su mejor nivel. Los oponentes estaban buscándolo y creando dos contra uno para detenerlo de entrar al área o finalizar. Es joven y necesita mejorar, y lo ayudaremos. Tal vez el ambiente en el Bernabéu lo afectó; también está aprendiendo de todo lo que crea. Está muy motivado y jugó bien. Pero no fue un partido fácil para él."
Barcelona necesita responder
Barcelona ha sido vencido dos veces en sus últimos tres partidos de La Liga, dejando a los campeones reinantes de Hansi Flick a cinco puntos de un Real Madrid en forma en las primeras etapas de otra carrera por el título. Lo siguiente es lo que debería ser una victoria segura en casa contra Elche el 2 de noviembre, después de lo cual la atención se centra en la Liga de Campeones para un viaje a Bélgica para enfrentarse al Club Brugge. Este bloque actual de partidos antes del próximo descanso internacional concluye el 9 de noviembre con la visita a Celta Vigo.