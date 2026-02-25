VÍDEO: La estrella del Manchester United Amad Diallo nombra a los tres mejores jugadores del mundo en la actualidad y elige a los mejores de la historia de la Premier League

Cuando ESPN le pidió que nombrara a los tres mejores jugadores del mundo en la actualidad, las elecciones de Amad reflejaron un profundo aprecio por el talento y la brillantez técnica de La Liga. La joven estrella del United eligió a Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como su trío favorito, pasando por alto a nombres consolidados de la Premier League en favor del talento explosivo que actualmente domina los escenarios español y francés.

Esta preferencia por los centros creativos de España y Francia sugiere que Amad se siente especialmente atraído por los regateadores «puros» que se lucen en situaciones de uno contra uno. Al omitir a pesos pesados como Erling Haaland o los maestros del mediocampo del Manchester City, ha puesto de manifiesto su preferencia personal por la estética y la naturaleza mercurial del juego.