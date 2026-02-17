Goal.com
Haji Wright Coventry 2025-26Getty
Chris Burton

Traducido por

VÍDEO: La estrella de la selección estadounidense Haji Wright marca un impresionante hat-trick para derrotar al Middlesbrough y devolver al Coventry de Frank Lampard a lo más alto de la Championship

La estrella de la selección estadounidense Haji Wright marcó un impresionante hat-trick con el Coventry contra el Middlesbrough, otro aspirante al ascenso, lo que devolvió al equipo de Frank Lampard a lo más alto de la tabla de la Championship. Los Sky Blues han desperdiciado una ventaja cómoda en la cima de la segunda división inglesa, pero siguen en camino de alcanzar la Premier League.

  • El Coventry perdió una ventaja de 10 puntos en lo más alto de la tabla.

    El delantero estadounidense Wright ayudó a volver a encarrilar la campaña con una actuación decisiva contra el Boro, el equipo que había superado al Coventry en el primer puesto tras un inoportuno tropiezo de los hombres de Lampard.

    El excentrocampista del Chelsea y de la selección inglesa ha visto cómo su equipo perdía una ventaja de 10 puntos en lo alto de la clasificación de la Championship, cuando los Sky Blues parecían tener el título en el bolsillo, pero rompieron una racha de tres partidos sin ganar al derrotar al Middlesbrough por 3-1 en su propio estadio.

  • Mira cómo Wright, estrella de la selección estadounidense, marca un hat-trick contra el Middlesbrough.

  • ¿Cuántos goles ha marcado Wright esta temporada?

    Wright, que ha elevado su cuenta goleadora de la temporada a 13 tantos, fue sin duda la estrella del partido del Coventry contra el Boro. En la primera jugada destacada del partido, estrelló un balón en el poste, antes de marcar el primer gol en el minuto 21.

    En el segundo, el portero del Sky Blues, Carl Rushworth, le asistió con un potente despeje por el centro del campo, y Wright demostró su fuerza para zafarse de su marcador y enviar el balón al fondo de la red.

    El jugador de 27 años, que espera disputar este verano la Copa del Mundo con la selección estadounidense, completó su hat-trick y se llevó el balón del partido al mantener la calma y convertir un penalti en el minuto 71.

    Lampard dijo sobre la actuación de Wright: «Haji mantiene la cabeza baja, ha estado trabajando duro y sabemos cómo puede ser Haji cuando está en esa forma. Estoy muy contento por él y tiene que seguir así. Especialmente en un partido de alto nivel, hay que marcar en los momentos críticos y hoy lo hemos hecho. Todos han trabajado y Haji ha hecho su trabajo».

  • Haji Wright Coventry 2025-26Getty

    ¿Cuándo fue la última vez que el Coventry jugó en la Premier League?

    El entrenador del Coventry añadió sobre un jugador que solo había marcado dos goles en sus últimas 19 apariciones: «Estoy encantado por Haji. A los delanteros se les juzga mucho por los goles. Empezó muy bien la temporada, pero luego sufrió una pequeña lesión cuando estaba con su selección y, cuando volvió, perdió un poco el ritmo, pero tiene mucho talento.

    Cuando se siente realmente que es un partido competitivo, utiliza todas sus cualidades y su fuerza, tiene una gran calidad y lo hemos visto esta noche. Eso tiene que darle la confianza necesaria para seguir adelante y repetirlo».

    El Coventry, que en un momento dado cayó hasta la League Two, busca volver a la Premier League por primera vez desde 2001. Wright cuenta con el apoyo para jugar en la máxima categoría la próxima temporada, independientemente de si los Sky Blues lo consiguen o no, y los rumores sobre su traspaso surgen en cada ventana de fichajes.

