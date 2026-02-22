VÍDEO: Kalvin Phillips, el jugador olvidado del Manchester City, expulsado por una entrada impactante en el derbi de Steel City

Antes del partido, Phillips había dejado claro lo ansioso que estaba por retomar su carrera. En declaraciones a Sky Sports, afirmó: «Quiero jugar tantos partidos como sea posible. Si hubiera fichado por un equipo de la Premier League, quizá me habría costado más entrar en el equipo y además tienen menos partidos. Prefiero meterme de lleno que ir poco a poco. Chris (Wilder) se ha portado muy bien conmigo, me pregunta cómo me siento y se asegura de que, si hay algo que me molesta o me incomoda físicamente, él está ahí para preguntarme. Lo estoy disfrutando mucho desde que llegué aquí.

Curiosamente, fue a principios de diciembre cuando estaba pensando en salir cedido. Pat me envió un mensaje de texto y me dijo que Chris le había pedido que me escribiera para ver qué me parecía venir aquí a jugar algunos partidos. Al principio no estaba seguro, pero cuanto más lo pensaba, más me decía: «¿por qué no?». Hablé con Pat y, para ser sincero, apenas hablé con Chris. Simplemente tomé una decisión, hablé con mi agente y le dije que prefería ir al Sheffield United antes que a cualquier otro sitio. Siempre he admirado la forma de gestionar de Chris y las historias que he oído sobre él. Me pareció que era la opción perfecta».