Hulk deslumbró en el Arena MRV con un tiro libre de larga distancia que dejó sin reacción al portero del Vasco da Gama, ampliando la ventaja del Atlético Mineiro al minuto 32. Desde unos 35 metros, combinó potencia y precisión para enviar un misil ascendente a la red, un remate clásico del veterano de 39 años. Este gol temprano fue clave en la contundente victoria por 5-0 del Galo, que aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana.
VIDEO: Hulk marca un golazo de tiro libre espectacular para el Atlético Mineiro y se postula al Premio Puskás
Hulk retrocede en el tiempo con un increíble tiro libre de larga distancia
Mira el espectacular golpeo de Hulk...
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Atlético Mineiro asegura un lugar en la Copa Sudamericana con una victoria 5-0
El gol llegó en un partido donde Atlético Mineiro dominó por completo a un Vasco debilitado, presionando desde el pitido inicial y mostrando la intensidad que Jorge Sampaoli exigió para cerrar la temporada. Hulk ya había golpeado el poste en dos ocasiones antes de finalmente ejecutar el tiro libre imparable, un recordatorio de los disparos más icónicos de su larga carrera. El momento se viralizó de inmediato en medios brasileños y plataformas sociales globales, generando debates sobre una posible nominación al Puskas.
El Galo mantuvo su superioridad durante toda la segunda mitad, controlando más del 70% de la posesión y abrumando a Vasco hasta el pitido final, con Dudu firmando un doblete y Victor Luis marcando un gol en propia puerta. La contribución de Hulk cerró una campaña de 2025 resurgente, reforzando su papel como líder emocional y ofensivo del Atlético a pesar de su avanzada edad.
Más allá del impacto inmediato, el gol reavivó la discusión sobre el futuro a largo plazo de Hulk, en la fase final de un contrato que expira en 2026. Aunque sigue siendo pieza central de la identidad del club, el creciente interés de ligas externas, especialmente la MLS, plantea dudas sobre si 2026 o 2027 marcarán el final de su etapa en Belo Horizonte. Con más de 100 goles para el club y un estatus legendario cimentado, cada actuación de Hulk ahora adquiere un significado añadido, mientras los aficionados disfrutan el ocaso de una carrera extraordinaria.
- AFP
Hulk aún no ha tomado una decisión sobre su futuro en Atlético Mineiro
Atlético Mineiro iniciará ahora los preparativos para la campaña de la Copa Sudamericana 2026, con Hulk previsto para jugar un papel principal, a menos que su futuro tome un giro inesperado. El club tiene planificadas discusiones internas a comienzos de año para decidir si buscarán una extensión de contrato o se prepararán para una transición gradual alejándolo del icónico No.7. Para Hulk, los próximos meses podrían definir si continúa escribiendo historia con el Galo o emprende lo que podría ser el último capítulo de su exitosa carrera.