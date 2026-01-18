VIDEO: El hijo de Robin van Persie brilla con chilena y doblete pero el Feyenoord se hunde

El Sparta se puso en ventaja cinco minutos antes del descanso gracias a Joshua Kitolano, quien firmó su cuarto gol de la temporada. Diez minutos después de iniciada la segunda mitad, Mitchell van Bergen amplió la diferencia para el conjunto local.

Con el Feyenoord buscando reaccionar, el técnico Robin van Persie decidió enviar al campo a su hijo Shaqueel a mitad del segundo tiempo. Poco después de su ingreso, Hwang In-Beom acortó distancias, pero Shunsuke Mito devolvió la ventaja de dos goles al Sparta cuando aún restaban 20 minutos por jugar.

Shaqueel volvió a meter a su equipo en el partido con un sutil toque para el 3-2 y, minutos más tarde, deslumbró con una espectacular chilena que llenó de orgullo a su padre en la banda. Sin embargo, en el tiempo añadido, Kitolano marcó su segundo tanto y sentenció el 4-3 definitivo.

La derrota deja al Feyenoord con seis partidos sin ganar en todas las competiciones, prolongando su mala racha.