VIDEO: ¡Erling Haaland encubierto! La estrella del Manchester City se transforma en Joker para Halloween y sorprende a aficionados desprevenidos

Haaland es el máximo goleador de la Premier League esta temporada, habiendo anotado 11 veces en sus primeros nueve partidos. Se espera que la máquina de goles del City obtenga la Bota de Oro esta temporada, tras haber perdido el galardón frente a la estrella del Liverpool, Mohamed Salah, el año pasado.

El joven de 25 años aún anotó 22 goles de liga para el equipo de Pep Guardiola, pero se vio limitado a solo 31 titularidades en la máxima categoría de Inglaterra debido a una lesión. Salah, por su parte, disfrutó de una campaña para recordar, ya que anotó 29 goles y dio 18 asistencias adicionales, mientras que los Reds aseguraron el título de la Premier League en la temporada de debut de Arne Slot al frente del equipo en Anfield.

Haaland, quien no anotó por solo el segundo partido de la Premier League esta temporada contra el Aston Villa el fin de semana, se perdió la victoria en la EFL Cup a mitad de semana sobre el Swansea debido a una lesión sufrida en la derrota por 1-0 ante el Villa, pero se espera que regrese para el partido del City contra el Bournemouth el domingo. Y habiendo sido contenido por un Villano la última vez, Haaland se vistió esta semana como el adversario de Batman para asustar a los seguidores.