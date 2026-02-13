VÍDEO: ¡El United Strand eligió al equipo equivocado! El equipo femenino del Manchester United se burla de un aficionado viral tras conseguir su sexta victoria consecutiva

Aunque Ilett y Carrick han vuelto al punto de partida, el equipo femenino del United ha volado en 2026. Aún no han perdido ningún partido desde que se reanudaron las competiciones de la WSL y la Liga de Campeones a principios de año.

El equipo de Marc Skinner empató a cero con el Arsenal en su primer partido de 2026, pero desde entonces ha estado impecable. Una impresionante racha de resultados comenzó con una goleada por 5-0 al Burnley en la FA Cup.

A continuación, venció por 1-0 al Arsenal en la semifinal de la Copa de la Liga, antes de superar con facilidad al Aston Villa, al Liverpool y al Leicester en la WSL, con un balance de nueve goles a favor y solo dos en contra. A continuación, el United logró una notable victoria por 3-0 sobre el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Elisabeth Terland puso a las Red Devils en camino hacia otra victoria a los tres minutos, y la delantera noruega se unió a la estrella de las Lionesses, Maya Le Tissier, para celebrar con un corte de pelo que era un claro guiño a las dificultades que está atravesando Ilett.