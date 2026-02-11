VÍDEO: ¡¿El fallo de la temporada?! Cole Palmer falla de alguna manera desde muy cerca en los últimos momentos del empate del Chelsea con el Leeds.

El entrenador Liam Rosenior fue interrogado sobre el fallo de Palmer tras el partido y dijo a los periodistas: «Está en posición, 999 de cada 1000 veces marca, pero fue solo esa vez en ese momento. No deberíamos estar en esa posición. El partido debería haber terminado 2-0. Tengo que enseñar a los jugadores ciertas cosas para asegurarme de que eso no vuelva a pasar».

El técnico del Chelsea también habló de su decepción por no haber ganado el partido y añadió: «Sinceramente, no recuerdo que el Leeds tuviera ningún disparo o momento en el partido [antes del gol de Nmecha]. Parte de nuestro fútbol en posesión, en presión, en energía, fue todo lo que quería ver y eso hace que sea aún más difícil de digerir que hayamos perdido el partido. Después del segundo gol, me sentí frustrado por un par de cosas que les mostraré a los jugadores para explicarles por qué cambió el rumbo del partido. Es algo que concierne a todo el equipo. Si logramos concentrarnos durante los 90 minutos, este equipo tiene un potencial increíble, como se ha podido ver en probablemente el 90 % del partido de hoy. Llevo un mes aquí y creo que ya sé en qué tenemos que trabajar para mejorar eso. Hay que asegurarse de que tenemos tiempo para hacerlo».