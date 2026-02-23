Getty Images Sport
Traducido por
VÍDEO: El exportero del Tottenham es sustituido en el descanso tras un INCREÍBLE gol en propia puerta en la goleada por 5-0, y el entrenador dimite inmediatamente
El error que provocó el colapso
La humillación comenzó con un momento tan extraño que ya ha sido calificado como uno de los goles en propia puerta más embarazosos del año. Con el partido aún empatado a 0-0, el defensa del Auckland Jake Girdwood-Reich lanzó un despeje especulativo y esperanzador desde lo más profundo de su propio territorio. Lo que debería haber sido una jugada rutinaria para Oluwayemi se convirtió en un desastre cuando salió corriendo fuera de su área y calculó mal la trayectoria del balón rebotado.
En un intento desesperado por despejar el balón con la cabeza, el exjugador del Tottenham consiguió, en cambio, enviarlo hacia atrás, y vio con horror cómo el balón cruzaba la línea de su propia portería. Fue el catalizador de un colapso total del Phoenix, que encajó tres goles más antes de que sonara el pitido del descanso. El entrenador, Giancarlo Italiano, había visto suficiente en el descanso, y sustituyó a Oluwayemi por Alby Kelly-Heald en un intento por detener la hemorragia.
El cambio entre los palos no sirvió para cambiar el rumbo de un derbi desigual, ya que el Auckland acabó marcando el quinto gol para completar una humillante goleada. El resultado dejó al Wellington Phoenix languideciendo en la parte baja de la tabla de la A-League, pero las verdaderas consecuencias no habían hecho más que empezar. Mientras los jugadores abandonaban el campo, la atención se desplazó del terreno de juego al banquillo, donde se estaba gestando un anuncio sorprendente.
Ver el vídeo
Italiano se marcha
Tras la demolición por 5-0, el entrenador del Wellington Phoenix, Italiano, sorprendió a los medios de comunicación presentes al presentar su dimisión con efecto inmediato. Ante la realidad de la goleada sufrida en casa en un derbi, el técnico decidió que su etapa había llegado a su fin. El peso emocional de la derrota quedó patente cuando pronunció su último discurso ante la prensa, en el que confirmó que abandonaría su cargo de forma inmediata.
«Perder 5-0 en casa cuando aún queda temporada por delante es inaceptable. Asumo toda la responsabilidad», admitió Italiano durante la rueda de prensa posterior al partido. «Se lo he comunicado al club y he presentado mi dimisión. Creo que es más fácil que alguien nuevo llegue con energía renovada y vuelva a centrar al grupo».
- Getty Images Sport
Continuando con la tendencia de los Spurs
Para Oluwayemi, esto supone un importante revés en una carrera que comenzó con tantas promesas en Londres. Aunque nunca llegó a debutar con el primer equipo del Tottenham entre 2020 y 2022, era tan apreciado que jugó con el equipo sub-21 y pasó una temporada cedido en el Portsmouth. Se incorporó al Wellington en 2024 con la esperanza de jugar regularmente en el primer equipo y relanzar su carrera, pero esta última actuación será recordada por motivos negativos.
Casualmente, su antiguo club londinense está atravesando una mala racha, tras caer por 4-1 ante el Arsenal. Esa derrota, que se produjo en el primer partido de Igor Tudor al frente del equipo, ha dejado al Tottenham a solo cuatro puntos de la zona de descenso de la Premier League, lo que demuestra que, tanto en Nueva Zelanda como en el Reino Unido, el ADN de los Spurs es sinónimo de dificultades.
Anuncios