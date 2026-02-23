VÍDEO: El exentrenador del Liverpool Brendan Rodgers posa con un rifle vestido con ropas saudíes en plena lucha por el título en el Al-Qadsiah

El exentrenador de la Premier League también se mostró muy entusiasmado en su valoración de la vida fuera del banquillo, animando a otros a plantearse mudarse a Arabia Saudí. «Solo tengo cosas positivas que decir sobre Arabia Saudí. Cuando cambias de país y de cultura para vivir, siempre surgen dudas. Pero tengo que decir que, en mis dos primeros meses aquí, la gente ha sido muy amable, muy simpática y muy servicial», afirmó Rodgers, desmintiendo algunos de los prejuicios comunes que tienen quienes no conocen la región sobre el estilo de vida en el reino.

Continuó destacando la seguridad y la comodidad que ha sentido desde que se mudó. «La calidad de vida ha sido muy buena en los pocos meses que llevo aquí. Está claro que el clima ayuda. Pero me siento muy seguro en el país. He viajado por todo el mundo gracias al fútbol, así que le diría a cualquiera que lo probara. Hasta ahora, ha sido una experiencia maravillosa para mí, y cualquiera que venga aquí se sorprenderá mucho». Con la lucha por el título en el horizonte y su creciente estatus como icono local, Rodgers parece estar prosperando en su última etapa como entrenador.