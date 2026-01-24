VIDEO: Cristiano Ronaldo y compañía le dan una bienvenida de héroe a Sadio Mane - incluyendo un pastel especial - mientras la estrella de Senegal regresa al Al-Nassr tras el triunfo en la AFCON
Mané recibe una bienvenida de héroe
Y Mane recibió la bienvenida adecuada a su regreso al equipo de la Pro League saudí, con Cristiano Ronaldo y compañía saludando al atacante con una serie de abrazos y un pastel especial para conmemorar el triunfo de Senegal en el norte de África.
Mane fue clave en el segundo éxito de Senegal en la AFCON de su historia, anotando dos veces y proporcionando tres asistencias adicionales en su camino para levantar el trofeo. Y Al-Nassr organizó un espectáculo para dar la bienvenida al jugador de 33 años de regreso a Oriente Medio.
Al-Nassr publicó un video en su cuenta de X de Mane reuniéndose con sus compañeros de equipo y el entrenador Jorge Jesús con el título: "Dando la bienvenida de vuelta a nuestro campeón, Sadio Mane. A la manera de Nassr." Ronaldo, mientras tanto, estuvo presente para cortar el pastel y celebrar la exitosa campaña de la Copa Africana de Naciones del delantero.
Mira el clip
Al-Nassr a cuatro puntos del líder
Mane ahora espera inspirar al equipo del club Al-Nassr a lograr el éxito doméstico esta temporada. El equipo de la Saudi Pro League actualmente está a cuatro puntos del líder de la liga, Al-Hilal, que tiene un partido menos que el equipo de Jesus.
Al-Nassr sufrió una caída en su forma en ausencia de Mane, ya que pasó por una racha de cuatro partidos sin ganar, perdiendo tres veces y perdiendo terreno en la carrera por el título. Sin embargo, el equipo de Jesus volvió a la senda de la victoria recientemente, con victorias sucesivas sobre Al-Shabab y Damac que ayudaron a encaminar nuevamente su campaña doméstica.
Ronaldo marcó el gol decisivo en su victoria por 2-1 sobre Damac, su décimo sexto gol de liga de la temporada. El icónico delantero portugués encabeza la carrera por el Botín de Oro de la Saudi Pro League habiendo anotado 16 goles de liga esta temporada.
El delantero de Al-Qadsiah, Julian Quinones, sigue de cerca a Ronaldo, habiendo anotado 15 veces en la campaña 2025-26. Ivan Toney y Roger Martinez, por su parte, han anotado 14 veces cada uno en la Saudi Pro League esta temporada.
- Getty Images
Al-Nassr busca conseguir su tercera victoria consecutiva
Al-Nassr espera lograr una tercera victoria consecutiva en la liga cuando reciban a Al-Taawoun en un enfrentamiento crucial el lunes por la noche. Al-Taawoun está dos puntos detrás de Al-Nassr en la tabla, habiendo ganado solo dos de sus últimos cinco partidos.