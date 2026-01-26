VÍDEO: ¡Caos en el Camp Nou! filtraciones inundan el estadio durante el partido contra el Real Oviedo

El Barça regresó a la cima de LaLiga al recibir al colista Oviedo. Ambos equipos trabajaron duro durante gran parte del encuentro, y se fueron al descanso con el marcador 0-0. Finalmente, la calidad del conjunto catalán se impuso.

Dani Olmo abrió el marcador para los blaugranas en los primeros 10 minutos de la segunda mitad, antes de que el extremo brasileño Raphinha añadiera rápidamente el segundo gol, levantando con calma el balón sobre el portero de Oviedo que salía a su encuentro.

El joven prodigio Lamine Yamal se robó luego todos los titulares al marcar un gol acrobático de volea que selló la victoria por 3-0, un resultado que permite al Barça superar a su eterno rival, el Real Madrid, en la cima de la máxima categoría española.