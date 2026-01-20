VIDEO: Bodo/Glimt humilla al Manchester City con gol espectacular y expulsión de Rodri en la Champions League

Días después de su desastrosa actuación en Old Trafford, donde el equipo de Pep Guardiola fue superado por el Manchester United, el City volvió a ofrecer un rendimiento pobre, esta vez en la derrota 3-1 ante Bodo/Glimt. Los visitantes se fueron al descanso con un 2-0 en contra gracias a un doblete de Kasper Høgh, y el partido se sentenció en el minuto 58 con un gol de Jens Petter Hauge.

Todo comenzó con un pase interceptado de Rodri en el centro del campo, que permitió a Hauge avanzar rápidamente, dejar atrás al talismán del City y rematar con un espectacular disparo de larga distancia para el 3-0. Para colmo, Rodri recibió dos tarjetas amarillas en apenas 53 segundos, marcando la primera expulsión del internacional español en la Champions League.