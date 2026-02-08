VÍDEO: Antony emula la icónica celebración de Cristiano Ronaldo tras un golazo desde larga distancia que deja al Atlético de Madrid hundido

El exjugador del Manchester United, Antony, ha continuado su resurgir en el Betis tras su fichaje permanente por el club de La Liga el pasado verano. El domingo, anotó el único gol del partido a domicilio ante el Atlético de Madrid: recortó hacia dentro para acomodarse el balón en su pierna izquierda y remató al primer palo desde larga distancia, sorprendiendo al portero Jan Oblak.

El internacional brasileño aprovechó la ocasión para rendir homenaje a su excompañero en el United, Cristiano Ronaldo, al reproducir una de las icónicas celebraciones del astro portugués.

No es la primera vez que Antony demuestra su admiración por Ronaldo. Poco después de unirse al United en 2022, comentó sobre su nuevo compañero: "Las palabras no pueden describir a Cristiano, el mejor del mundo. En apenas unos días he aprendido mucho de él. Tiene una mente extraordinaria y, siempre que hablo con él, saco mucho provecho".

Recientemente, Antony ha sido comparado con CR7 por su compañero en el Betis, Marc Bartra, quien aseguró que el brasileño es "una mezcla de Ronaldo y Neymar" tras sus actuaciones decisivas para el equipo verdiblanco.