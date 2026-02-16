VÍDEO: ¡Anímate, Leo! La incómoda reacción de Lionel Messi ante el gol de su hijo Mateo con el Inter Miami, captada por las cámaras

Messi está feliz de dejar que Mateo siga su propio camino por ahora, junto a sus hermanos Thiago y Ciro. Todos ellos forman parte de las categorías inferiores del Inter Miami, mientras su legendario padre sigue siendo la estrella del primer equipo en el sur de Florida.
El mágico Messi disfrutó de una memorable temporada 2025 con los Herons, a los que ayudó a conseguir un histórico triunfo en la MLS Cup. Ese éxito reforzó su posición como el jugador más laureado de todos los tiempos. El eterno jugador de 38 años también consiguió la Bota de Oro y el MVP, convirtiéndose en el primer hombre de Norteamérica en ganar este último premio en dos temporadas consecutivas.