VIDEO: '¿Alisson Becker, estás bien, hermano?' - Roberto Firmino protagoniza un divertido encuentro con dobles del Liverpool

Firmino, quien actualmente milita en el Al Sadd de la Qatar Stars League, se mostró sorprendido cuando fue abordado en un estacionamiento por un hombre que vestía una camiseta del Liverpool con el nombre de Van Dijk en la espalda. Sin embargo, el delantero no tardó en tomarse la situación con humor, sobre todo cuando comenzaron a aparecer más “estrellas” del futbol que imitaban a otros viejos conocidos.

El video del encuentro fue compartido en redes sociales y rápidamente provocó sonrisas entre los aficionados, que disfrutaron viendo a Firmino “reunirse” con antiguos compañeros del Liverpool. El brasileño conquistó la Premier League y la Champions League junto a futbolistas como Van Dijk y Alisson, por lo que el momento resultó especial, incluso si las caras familiares no pertenecían a los verdaderos protagonistas.