Getty
Traducido por
Victor Osimhen afirma que el Nápoles «me trató como a un perro» al referirse al vídeo racista de TikTok
La Juventus quería fichar a la estrella nigeriana Osimhen.
El exitoso Antonio Conte se hizo cargo del Nápoles en el verano de 2024 y quería que Osimhen se quedara en el Estadio Diego Armando Maradona. Sin embargo, el jugador de 27 años ya había decidido que se marcharía, y la Juventus intentó retenerlo en el fútbol italiano.
El delantero nigeriano declaró a Gazzetta dello Sport: «Hoy podría haber estado en otros dos clubes importantes de la Serie A. [El exdirector de la Juventus] Giuntoli me llamó para llevarme a la Juve antes de que comenzaran las negociaciones con el Galatasaray. Hablé con un par de personas del club. Mostraron interés, pero sabía que él [el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis] no me dejaría marchar. En cualquier caso, el interés estaba ahí, sin duda. Y cuando llama la Juventus, independientemente de todo, te sientas y escuchas».
- Getty
Cómo reaccionó Osimhen ante el vídeo racista publicado por el Nápoles
La relación de Osimhen con el presidente del Nápoles, De Laurentiis, se había deteriorado cuando se llegó a un acuerdo inicial de cesión con el Galatasaray, uno de los grandes clubes turcos. Fue el máximo goleador de la Serie A en la temporada 2022-23, con 31 goles en todas las competiciones, pero las cosas se torcieron rápidamente.
En septiembre de 2023, el Nápoles se burló abiertamente de Osimhen en sus redes sociales después de que fallara un penalti contra el Bolonia. El contenido de dichas publicaciones suscitó numerosas críticas y dejó a Osimhen reflexionando sobre sus opciones.
Añadió: «Lo siento por los aficionados, también porque nunca hablé de lo que pasó antes. Algunos incluso vinieron a mi casa a pedirme una explicación. Les pedí que se pusieran en mi lugar. Después de que el Nápoles publicara ese vídeo en TikTok, algo se rompió.
Cualquiera puede fallar un penalti y cualquiera puede ser objeto de burlas por ello. El Nápoles solo lo hizo conmigo, y además con ciertas insinuaciones. Fui víctima de insultos racistas y tomé una decisión. Quería marcharme. Borré las fotos en las que aparecía con la camiseta del Nápoles de mi Instagram y ellos aprovecharon la oportunidad para poner a los aficionados en mi contra. Y pensar que, para mí, mi hija es más napolitana que nigeriana.
Nadie se disculpó públicamente por lo que pasó. Después de ese famoso vídeo, Edoardo De Laurentiis me llamó varias veces. Eso es todo. Mientras tanto, corrían rumores de que llegaba tarde a los entrenamientos y de que discutía con mis compañeros. Todo son mentiras. Lo siento por los aficionados, pero los entiendo y los admiro: apoyan al club pase lo que pase. Para ellos, el Nápoles está por encima de todo».
Osimhen firmó un nuevo contrato, pero aún así se marchó.
Osimhen firmó una extensión de contrato con el Nápoles en diciembre de 2023, pero esos términos solo se acordaron para mantener alto su precio. Sabía que no se quedaría en Nápoles.
Continuó diciendo: «Teníamos un acuerdo de caballeros según el cual yo podía marcharme el verano siguiente, pero la otra parte no respetó plenamente su compromiso. Intentaron enviarme a cualquier sitio a jugar, pero me trataron como a un perro. Ve aquí, ve allá, haz esto, haz aquello. Trabajé muy duro para construir mi carrera y no podía aceptar ese tipo de trato. No soy un títere».
Conte no pudo convencer a Osimhen para que se quedara. Añadió sobre esas conversaciones: «Por supuesto, aunque algunos dijeran que él no me quería. ¿En serio? ¿Qué entrenador en ese momento no me habría querido? Nada más llegar, Conte me llamó a su despacho y me dijo que era consciente de la situación, pero que, a pesar de todo, quería que me quedara.
Le dije que me hubiera gustado trabajar con él, pero que ya había tomado una decisión: no quería seguir trabajando en un lugar donde no me sentía feliz».
- Getty Images
Osimhen ha recuperado la sonrisa en Turquía.
Osimhen disfruta ahora de su segunda temporada con el Gala, tras conseguir un traspaso definitivo, con 52 goles anotados en 63 partidos.
Sobre su etapa en Turquía, ha declarado: «Encontré un club y una ciudad que me encantan. Quizás fue un golpe de suerte. En cuanto llegas a Estambul, entiendes por qué todos los que han jugado aquí se han enamorado del equipo y de la gente. Nunca había vivido nada parecido».
Anuncios