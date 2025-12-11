'¡Él es la víctima!' - Jude Bellingham recibe el respaldo de un Balón de Oro en plena crisis del Real Madrid tras la derrota con el Manchester City

La actitud de Bellingham ha sido cuestionada por distintos sectores de la prensa en las últimas semanas, especialmente después de la polémica en Inglaterra que involucró a Thomas Tuchel. El técnico calificó el comportamiento del exjugador del Borussia Dortmund como “repulsivo”, comentario por el que luego pidió disculpas, aunque igualmente decidió dejarlo fuera de la convocatoria para los partidos internacionales de octubre, pese a que el mediocampista ya había superado una lesión.

Ahora reincorporado al grupo y con la vista puesta en asegurar un lugar en la selección para el Mundial del próximo verano, Bellingham recibió el respaldo de Ruud Gullit. El dos veces campeón de Europa con el AC Milan afirmó que el futbolista nacido en Birmingham es “el mejor jugador” del Real Madrid y que, sin ninguna duda, debe estar en el avión rumbo a Estados Unidos, Canadá y México. Las declaraciones fueron recogidas por ESPN.

Las palabras del exinternacional neerlandés y ganador del Balón de Oro en 1987 llegan en un momento especialmente delicado para el Real Madrid, que se hunde cada vez más en la crisis, entre el creciente descontento de la afición con Xabi Alonso y tensiones públicas con figuras como Vinícius.