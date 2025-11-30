La estrella de Vancouver Whitecaps, Thomas Müller, sugiere que Inter Miami depende demasiado de Lionel Messi antes del enfrentamiento de la final de la MLS Cup contra su antiguo rival
Müller y Messi llevan a los equipos al título
Un doblete del delantero Brian White a ambos lados de un gol en propia puerta de Pablo Sisniega fue suficiente para poner a los Whitecaps fuera del alcance de San Diego FC el sábado, con el gol de Hirving Lozano en el minuto 60 sirviendo solo como consuelo. La victoria aseguró que Thomas Müller y su equipo ganaran la Conferencia Oeste de la MLS y establecieran una final contra el Inter Miami de Lionel Messi.
Mientras tanto, los Herons ganaron 5-1 sobre New York City, con Messi en el corazón de todo lo bueno para los Herons. Tadeo Allende anotó un hat-trick y Mateo Silvetti y Telasco Segovia también se hicieron presentes en el marcador en una actuación deslumbrante que vio a Miami conquistar el título de la Conferencia Este.
Aunque Messi no fue un anotador, Müller ha indicado que los Whitecaps son más un equipo cohesivo que sus próximos oponentes. Messi ha marcado 35 goles y registrado 22 asistencias para Miami en la MLS este año, desempeñando un papel indiscutiblemente central en su éxito.
¿Miami depende demasiado de Messi?
Hablando sobre sus respectivas influencias en sus clubes, Müller dijo MLSsoccer.com: “No se trata de Messi contra Thomas Müller; es Miami contra los Whitecaps.
“Tal vez ellos confían un poco más en él que nosotros en mí, porque somos un buen grupo, ¿sabes a lo que me refiero?”
Continuó llamando a Messi “el mejor jugador que ha jugado nuestro juego y que todavía está jugando nuestro juego” y añadió que el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones ha traído un nuevo público a la MLS.
“Si más personas están viendo, el valor también para ti como jugador, como individuo, también para tu equipo y también para tu franquicia, es mucho mayor”, explicó.
Muller aporta su propia chispa
Mientras Lionel Messi ha transformado la fortuna de los Herons, el impacto de Múller en los Whitecaps no puede subestimarse. Muller ha aportado un nivel diferente de experiencia y una mentalidad ganadora al club y ha sido crucial para su camino hacia la gloria en la Conferencia Oeste.
Sobre su propia influencia, Müller dijo: “Cuando llegué en agosto, ya estaban en muy buena forma. Hasta la final de la Concacaf, lo estaban haciendo muy bien. Creo que el receso de verano fue un poco accidentado, algunas lesiones y un poco menos de victorias.”
También reveló que cuando se unió al club, “todos estaban listos para rendir y todos hacían preguntas, todos estaban abiertos a mis consejos.” El club estará encantado con el impacto del veterano alemán, quien puede compartir su interminable conocimiento del juego con sus compañeros de equipo.
“Creo que todavía estábamos creciendo, todavía lo estábamos construyendo paso a paso, pero tengo la sensación de que estamos en gran forma como grupo, y trato de que se unan y aprendan de mi experiencia, como yo lo hice de los jugadores veteranos cuando era joven,” añadió Muller.
La final de la MLS Cup se avecina
Muller y Messi competirán por la final de la MLS Cup el próximo fin de semana. Los legendarios futbolistas se han enfrentado 10 veces previamente tanto en fútbol europeo como internacional, con Müller saliendo victorioso en siete ocasiones.
Uno de los partidos más famosos entre ellos fue en la Liga de Campeones, donde el Bayern Múnich se impuso 8-2 contra el Barcelona en su camino para ganar el torneo en 2020.
Messi también ha estado en el lado ganador rumbo al éxito europeo, anotando un famoso sombrero sobre Manuel Neuer en la campaña del triplete del Barcelona 2014-15.