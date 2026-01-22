Getty Images Sport
Unai Emery estalla con Youri Tielemans y lo empuja tras triunfo del Aston Villa en la Europa League
Aficionados del fútbol impactados por el enfrentamiento entre Emery y Tielemans
Las emociones se desbordaron el jueves en el Estadio Chobani de Estambul, donde el Aston Villa selló una victoria que le aseguró la clasificación directa a los octavos de final de la Europa League con un partido aún por disputar.
Con al menos siete minutos de tiempo añadido indicados por el cuarto árbitro, el técnico del Villa, Unai Emery, decidió sustituir a Youri Tielemans por George Hemmings, un canterano de 18 años.
Mientras el internacional belga se dirigía a la banda con el reloj avanzando, se produjo un tenso intercambio con un visiblemente molesto Emery. Tielemans intentó apaciguar la situación y continuar hacia el banquillo, pero fue empujado en esa dirección por el exentrenador del Arsenal, en una escena que no pasó desapercibida.
Pese al incidente, el Aston Villa logró defender la ventaja gracias al gol anotado en la primera mitad por Jadon Sancho, cedido por el Manchester United, asegurando así tres puntos clave. Sin embargo, el encontronazo entre Emery y Tielemans dejó perplejos a jugadores, cuerpo técnico y aficionados.
Los expertos especulan sobre el extraño intercambio entre Emery y Tielemans
En los momentos posteriores al incidente, el exdefensa del Arsenal Martin Keown, quien se desempeñaba como comentarista para TNT Sports, reaccionó con sorpresa:
“Vaya, ¿qué fue eso? Ha sido muy extraño.”
El exjugador del Manchester City, Joleon Lescott, se mostró igualmente desconcertado tras el pitido final: “Puede que no haya sido nada grave, pero no me gusta. Si la situación fuera al revés y un jugador se negara a darle la mano a su entrenador, se armaría un escándalo y se cuestionaría su profesionalismo y mentalidad. Estoy seguro de que es más inocente de lo que parece, pero no me gusta cómo se ve.”
Por su parte, la exinternacional inglesa y leyenda de las Lionesses, Fara Williams, especuló que Emery pudo haberse molestado porque Tielemans salió trotando del campo en lugar de hacerlo caminando, cuando el Aston Villa buscaba consumir tiempo con la sustitución: “Después del partido que hizo Tielemans, salir del campo sintiendo que cumpliste para el equipo y que tu entrenador te empuje con pocos minutos por jugar, solo puedo pensar que fue porque salió trotando. Probablemente Emery quería que caminara, ya que quedaba muy poco tiempo.”
“Tal vez no estaba utilizando ningún ‘arte oscuro’, pero es la única explicación que se me ocurre.”
Emery rompe el silencio tras el tenso enfrentamiento
Pese a la sorpresa que generó el incidente entre aficionados y analistas, el técnico del Aston Villa, Unai Emery, restó importancia al empujón cuando atendió a los medios tras el encuentro.
En un intento por cerrar el capítulo, el entrenador español de 54 años se limitó a decir sobre Youri Tielemans: “Es como mi hijo.”
Más allá del episodio, Emery valoró de forma positiva el rendimiento de su equipo: “Podemos hablar de muchas cosas, pero hoy estoy muy, muy feliz. Estoy satisfecho con la manera en que competimos y conseguimos los tres puntos. Estamos en la séptima jornada y dentro de los primeros ocho. Respetamos esta competición y seguimos sumando.”
El técnico añadió: “Hay circunstancias que no siempre nos favorecen, pero estamos encontrando equilibrio. Nos queda una última semana para terminar de estructurar el equipo y concentrarnos primero en el partido del domingo y luego en el del jueves ante el Salzburgo.”
“Después del cierre del mercado de fichajes de enero, podremos enfocarnos plenamente en la Premier League, la Europa League y la FA Cup.”
Actualmente, el Aston Villa marcha segundo en la clasificación de la Europa League, solo por detrás del Lyon por diferencia de goles, con seis victorias y una derrota en siete partidos disputados.
Emery y Tielemans regresan cuando el Aston Villa visite al Newcastle
Unai Emery buscará dejar atrás los titulares generados por el empujón a Youri Tielemans cuando el Aston Villa vuelva a la acción en la Premier League este domingo frente al Newcastle United.
El Villa, metido de lleno en la pelea por el título y que viene de caer en su último compromiso liguero ante el Everton de David Moyes, intentará sumar los tres puntos en St. James’ Park para no perder terreno frente al líder Arsenal y el segundo clasificado, el Manchester City.
Todo apunta a que Tielemans será titular ante el equipo de Eddie Howe, que ocupa actualmente el octavo puesto de la tabla y llega en buen momento, tras haber perdido solo uno de sus últimos siete partidos en todas las competiciones.
