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Una recomendación inesperada... Bruno Fernandes propone a su sucesor en el Manchester United

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El Manchester United se prepara para un verano ajetreado en el mercado de fichajes, ya que la directiva de los «Diablos Rojos» quiere reforzar la plantilla y preparar el futuro del centro del campo.

Según informa el diario británico «Mirror», el capitán del equipo, el portugués Bruno Fernandes, ha propuesto a un joven jugador de la Premier League como su posible sucesor en Old Trafford.

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    Bruno Fernandes propone a su sucesor

    El Manchester United está siguiendo a varios jugadores durante el mercado de fichajes de verano, pero Bruno Fernandes ha elogiado el potencial de Matheus Fernandes, estrella del West Ham, quien podría ocupar su puesto en el futuro, sobre todo ante la posible salida de Casemiro y Manuel Ogarti.

    Matheus Fernandes tiene 21 años y ha brillado con su actual equipo a pesar de los resultados irregulares y el riesgo de descenso de la Premier League, lo que hace que retenerlo sea difícil para el West Ham, mientras que el Manchester United lo incluye en su lista de principales candidatos.

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    El futuro centro del campo de los Diablos Rojos

    El Manchester United está barajando opciones para reforzar el centro del campo, con nombres destacados como Elliot Anderson y Sandro Tonali, pero la recomendación del propio capitán del equipo hace que el caso de Matheus sea el que más atención acapara.

    A nivel internacional, Matheus fue convocado por primera vez para representar a la selección de Portugal durante los partidos internacionales de marzo y, dado su continuo buen rendimiento, parece que el Manchester United está estudiando ficharlo, según un informe del diario «The Sun».

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    El futuro de Bruno y la necesidad de renovarse

    El contrato de Bruno Fernandes se extiende hasta 2027 y sigue siendo una figura clave del primer equipo, pero la directiva es consciente de que depender de este jugador de 31 años no es una opción viable a largo plazo, sobre todo tras los rumores del verano pasado sobre el interés de clubes saudíes por él, que finalmente no se materializaron.

    Según un informe de The Mirror, Matheus fichó por el West Ham el verano pasado procedente del Southampton por 40 millones de libras tras el descenso de este último, y disputó 30 partidos en todas las competiciones, marcando tres goles, lo que atrajo la atención de muchos clubes europeos.

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    La competencia del Manchester City

    Por otra parte, el Manchester United podría enfrentarse a la competencia de su rival, el Manchester City, que cuenta con la ventaja de haber seguido de cerca al jugador, sobre todo porque el nuevo director deportivo, Hugo Viana, ya supervisó el primer contrato profesional de Matheus en el Sporting de Lisboa, y podría estar interesado en ficharlo tras la marcha de Bernardo Silva este verano.

    Todo apunta a que el fichaje de Matheus reforzará la política del Manchester United de contratar a jugadores jóvenes con experiencia en la Premier League, tal y como ocurrió con Matheus Cunha y Bryan Mbuemo el verano pasado.

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