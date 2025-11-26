Una leyenda del Real Madrid explica por qué La Liga no revisará el choque de Vinicius Jr con Iñaki Peña que dejó al portero sangrando mientras Jude Bellingham anotaba el empate contra Elche
Madrid rescata un punto en medio de protestas mientras Elche se enfurece por la colisión con Vinicius
Los Blancos se vieron obligados a conformarse con un frustrante empate 2-2 contra Elche, extendiendo su racha sin ganar a tres partidos en todas las competiciones. Después de quedarse atrás dos veces con goles de Aleix Febas y Álvaro Rodríguez, el Madrid rescató un punto cuando Bellingham marcó en el minuto 87. Pero el empate provocó furiosas protestas del equipo local. En el desarrollo, Vinicius chocó con el portero Peña, dejando al portero del Elche sangrando por la nariz. A pesar de las fuertes protestas y controles del VAR, el gol se mantuvo.
El entrenador del Elche, Eder Sarabia, estaba furioso después, insistiendo en que el desafío debería haber sido dado como falta, diciendo: “Es una falta clara. No es una parte normal del juego. Para eso está el VAR. Es una falta muy clara; golpea al portero e incluso lo hace sangrar. Es muy evidente.”
Insistió en sus comentarios después del partido: “No estoy en absoluto contento con el resultado, especialmente considerando los momentos decisivos del partido. La falta de Vinicius para el empate 2-2 fue muy clara. Iñaki no vio la jugada, pero no fue solo una parte normal del juego, fue una falta clara. Me molesta perder el tiempo en estas cosas.” Su enojo estableció el escenario para un nuevo debate arbitral y todas las miradas se dirigieron al nuevo sistema “Tiempo de Revisión” de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La leyenda del Real Madrid explica por qué la jugada no se revisará
En El Partidazo de COPE, el exdelantero del Madrid Morientes, miembro del grupo asesor que selecciona qué incidentes se revisan, reveló por qué la colisión no será incluida.
Antes de emitir el veredicto, aclaró que el panel ya había acordado unánimemente qué jugadas revisar esta semana: "Ya había algunas jugadas que habíamos elegido unánimemente y esta viene en el último partido y casi en los últimos minutos del partido y unánimemente todos pensamos que fue una jugada totalmente fortuita, no solo yo," dijo Morientes. "Ya he demostrado que no me importa que sea del Madrid."
Insistió en que el contacto parecía accidental: "En vivo, me pareció totalmente accidental, una jugada entre un delantero y un portero."
Morientes luego dio la perspectiva de un delantero desde su experiencia: "Me pongo un poco en los zapatos del delantero, que he vivido 50,000 veces, quiero decir, 50,000 veces he tenido que sangrar por el contacto con la cabeza del oponente, el codo, el hombro... y el portero, lamentablemente, muchas más veces porque suele ir abajo y en esos tipos de situaciones."
Pena cambia de postura después de ver la repetición
Mientras que el incidente fue descartado como "fortuito" por el comité de Review Time, Pena ofreció una visión diferente después de ver las imágenes dentro del vestuario.
Revisó sus comentarios iniciales en el campo y expresó frustración con lo que vio en el video: “Él dispara, trata de ir por el rebote, pero en la segunda jugada no me deja participar porque me deja fuera de combate. Para mí, es falta, pero si el árbitro va al VAR y dice que no es falta, no hay nada que podamos hacer.”
Su cambio de tono reflejaba una ira más profunda en el campamento del Elche, que sintió que habían merecido más que un solo punto después de liderar el partido dos veces. Para ellos, era otro ejemplo de un momento decisivo donde las decisiones favorecieron al Madrid, una narrativa que ha dado forma a gran parte del debate más amplio sobre el arbitraje en España esta temporada.
Madrid busca reiniciarse antes de partidos clave
Madrid ahora dirige su atención a la Liga de Campeones, donde se enfrentan al Olympiacos en Atenas el miércoles. Una victoria ayudaría a restaurar el impulso y fortalecer su posición en el grupo después de una difícil racha doméstica. Después de regresar de Europa, Madrid juega contra el Girona, actualmente 18º en el Estadi Montilivi mientras intentan estabilizar su forma en La Liga. A pesar de los contratiempos recientes, siguen en la cima de la liga con 32 puntos, solo un punto por delante del Barcelona.
Xabi Alonso ha instado a su equipo a aumentar su intensidad y volver a los estándares que definieron su fuerte inicio de campaña. Ahora, todas las miradas estarán puestas en si Los Blancos pueden convertir ese mensaje en resultados y superar otro acalorado punto crítico de arbitraje.