Esta obra específica de bronce es distinta del infame busto del aeropuerto que fue noticia mundial por su cuestionable parecido con el astro portugués. Cuando esta estatua en el museo fue vandalizada por primera vez en 2016 con el nombre y número de Messi, la hermana de Ronaldo, Katia Aveiro, lanzó un ataque mordaz contra los "salvajes" responsables, afirmando que deberían ser enviados a Siria por su falta de respeto.

"Encuentro el acto en sí como un deshonor, pero lo que encuentro más vergonzoso es la envidia que lo rodea y la rabia que algunos cabezas huecas no queridos y frustrados exhiben en público de una manera vergonzosa que me deja como portuguesa avergonzada y triste," dijo.

"Las personas responsables de esto y de otras cosas negativas dirigidas hacia esta persona deberían saber que nuestra isla fue recientemente votada como el principal destino insular del mundo no solo por el hermoso mar que nos rodea o por nuestra maravillosa gastronomía o incluso la cálida bienvenida de Madeira.

"Fue en parte gracias a esta gran figura de Madeira que honra sus orígenes.

"Tristemente mi hermosa isla todavía está habitada por algunos salvajes frustrados que deberían vivir en Siria entre personas que no se respetan entre sí y que no saben convivir."

Mientras el delantero juega actualmente en la Saudi Pro League, su presencia sigue siendo fuerte en Madeira. Queda por ver si la familia responderá a este último acto de vandalismo dirigido al cinco veces ganador del Balón de Oro.