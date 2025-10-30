¡Un duro golpe para el PSG! Desire Doue salió en camilla y entre lágrimas tras sufrir una lesión potencialmente grave en el choque contra Lorient
La noche del PSG se amarga cuando Doue colapsa de dolor
Se suponía que sería otra noche rutinaria para los campeones de Francia después de su imponente victoria por 3-0 sobre el Brest el pasado fin de semana. Doue había estado en una forma deslumbrante, anotando en juegos consecutivos y pareciendo cada centímetro el superestrella que los fanáticos del PSG habían estado esperando. La primera mitad ofreció poco drama, con pocas oportunidades en ambos extremos. Joel Mvuka puso a prueba a Lucas Chevalier en la portería del PSG, mientras que Yvon Mvogo negó a Nuno Mendes e Ibrahim Mbaye en el otro extremo.
Lo mejor del partido se guardó para la segunda mitad. Apenas cuatro minutos después del reinicio, el PSG marcó primero. Doue lanzó un centro preciso desde la derecha, que fue recibido por un cabezazo de Mendes. Aunque Mvogo lo salvó inicialmente, el lateral portugués remató el rebote. Pero su alegría no duró mucho. Apenas dos minutos después, un centro de Arsene Kouassi causó caos en el área del PSG, con Chevalier incapaz de despejar completamente. El rebote cayó amablemente para Igor Silva, quien no dudó en igualar. Luego vino el momento de pesadilla. Alrededor del minuto 60, Doue cayó agarrándose el muslo y colapsó de agonía. El joven francés golpeó el suelo con frustración mientras las lágrimas corrían por su rostro. El equipo médico del PSG acudió en su ayuda, pero la lesión era seria y tuvo que abandonar el campo en camilla.
- (C)Getty Images
Salir con muletas genera temores de una larga ausencia
Según informes de AFP, Doue fue visto saliendo del Stade du Moustoir con muletas. Es un golpe desgarrador para un jugador que apenas había regresado de una lesión en el gemelo sufrida mientras estaba en servicio internacional con Francia en septiembre. Su entrenador, Luis Enrique, tenía un semblante sombrío después del partido.
"Siempre es una mala noticia cuando hay lesiones", dijo el técnico del PSG. "Es una lesión extraña; no conozco exactamente su condición. Espero que no sea una lesión grave."
El ascenso de Doue durante el último año ha sido nada menos que espectacular. La temporada pasada, el talentoso extremo anotó 16 goles y registró 16 asistencias en 61 partidos, desempeñando un papel fundamental en el histórico triplete del PSG cuando conquistaron el título de la Ligue 1, la Copa de Francia y, lo más importante, el primer trofeo de la Liga de Campeones del club. Fue imparable en la final europea contra el Inter, anotando dos veces y proporcionando una asistencia en una actuación que le valió ser el hombre del partido. Tras un inicio prometedor en esta campaña, Doue parecía estar alcanzando su mejor nivel una vez más. Justo la semana pasada, anotó dos impresionantes goles en la victoria del PSG por 7-2 sobre el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones, seguido de otro en la victoria por 3-0 en Brest el fin de semana. Todo iba en la dirección correcta hasta la cruel vuelta del destino del miércoles por la noche.
Otra crisis de lesiones para el PSG
Este último revés agrava las crecientes preocupaciones por lesiones del PSG. El también internacional francés Ousmane Dembélé, recién ganador del Balón de Oro, regresó recientemente de una lesión en el muslo, después de haber estado fuera de juego durante varias semanas. Con Doue enfrentando ahora una recuperación incierta, la profundidad de la plantilla de Luis Enrique será nuevamente puesta a prueba. Se cree que Doue podría enfrentar otro largo período fuera de las canchas, lo que potencialmente lo dejaría fuera del próximo choque de Ligue 1 del PSG contra el OGC Nice y su enfrentamiento de la Liga de Campeones con el Bayern Múnich. Afortunadamente, los parisinos tienen una amplia gama de opciones ofensivas a las que recurrir, con el mercurial Khvicha Kvaratskhelia probablemente para ocupar el papel de extremo izquierdo.
- AFP
La carrera por el título del PSG sigue viva
A pesar de la decepción de perder puntos contra Lorient, la posición de PSG en la cima de la Ligue 1 sigue siendo segura, gracias a un resultado favorable en otra parte. Marsella desperdició la oportunidad de ponerse en la cima, concediendo un gol de empate en el tiempo de descuento en un caótico empate 2-2 con Angers. La sensación adolescente Robinio Vaz había marcado dos veces para darle la ventaja a Marsella, pero el gol de Ousmane Camara en el minuto 96 sorprendió al Velodrome y permitió que el PSG se mantuviera adelante en la clasificación. Mientras tanto, Mónaco superó a Marsella y se colocó en segundo lugar después de una salvaje victoria 5-3 en Nantes. Por ahora, el PSG respira aliviado, pero la verdadera prueba vendrá en Europa, donde el Bayern Munich espera el 4 de noviembre.