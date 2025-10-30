Un delantero en pleno auge presiona para un traspaso en enero pocos meses después de unirse al Levante, en medio del interés de Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal
Eyong listo para irse ya
Según Mundo Deportivo, la cláusula de rescisión de Eyong asciende a 30 millones de euros (25 millones de libras/35 millones de dólares) para los clubes españoles y 40 millones de euros (35 millones de libras/45 millones de dólares) para los clubes extranjeros. Habiendo llegado al Levante desde el Villarreal en agosto, no puede jugar para otro club esta temporada. Como resultado, Eyong espera finalizar un traspaso en enero pero permanecer cedido en el Levante hasta el final de la campaña.
El Barcelona estaba preparado para activar su cláusula de rescisión de 10 millones de euros en verano, pero no pudo hacerlo debido a la norma financiera 1:1 de La Liga. Los gigantes catalanes siguen siendo los más interesados en fichar al delantero, viéndolo como un posible sustituto de Robert Lewandowski, quien está de salida. Sin embargo, enfrentan una fuerte competencia de sus archirrivales Real Madrid y varios clubes de la Premier League, incluidos City, United y Arsenal.
- Getty Images Sport
El delantero comienza con fuerza en el Levante
Eyong comenzó su carrera en la academia del Cádiz antes de unirse al Villarreal y terminar en su equipo B en la tercera división de España. La temporada pasada, jugó cuatro veces para el Submarino Amarillo en La Liga y anotó un gol. Buscando más regularidad en el fútbol del primer equipo, se trasladó al Levante, donde ha tenido un buen comienzo.
Eyong es conocido por moverse entre líneas para explotar espacios, ofreciéndose como una opción de pase constante. Sin el balón, contribuye defensivamente iniciando la presión y rompiendo el juego de construcción del rival. Dotado de velocidad, fuerza y conciencia posicional, Eyong se ha convertido en una parte crucial del ataque del Levante, formando una fuerte asociación con Iván Romero en su esquema 4-4-2. Su movimiento, tiempo y habilidad con el balón lo convierten en una parte importante del ataque del Levante. Durante los contraataques, Eyong utiliza su velocidad deslumbrante para correr detrás de los defensores y explotar espacios abiertos.
Defensivamente, a Eyong a menudo se le asigna la tarea de iniciar la contrapresión presionando al jugador en posesión o cortando las líneas de pase hacia el pivote del mediocampo del oponente.
Opciones alternativas de Barcelona
Con un año electoral acercándose, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, está ansioso por hacer un fichaje estrella para reemplazar al saliente Robert Lewandowski. Uno de los nombres principales en la lista es el de Julian Alvarez del Atlético de Madrid. Habiendo crecido idolatrando a Lionel Messi durante su tiempo en Barcelona, se cree que Alvarez está abierto a un traslado, y el acuerdo en términos personales probablemente no sería un problema. Sin embargo, el Barcelona estima que su tarifa de transferencia podría ser al menos €200 millones (£176m/$202m), una cifra que podría resultar demasiado alta para el club catalán.
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, está supuestamente interesado en el delantero del Borussia Dortmund Serhou Guirassy, quien terminó como máximo goleador conjunto en la Champions League la temporada pasada junto con Raphinha. Sin embargo, se dice que Laporta no está convencido por el delantero guineano, ya que no lo ve como un fichaje de alto perfil capaz de crear un impacto importante en el mercado.
Los catalanes también han mostrado interés en el delantero del City, Erling Haaland, pero asegurar un acuerdo por la estrella noruega sería extremadamente difícil dado su valor e importancia para los campeones ingleses
- AFP
El desafío de Eyong esta temporada
Eyong buscará aprovechar su forma actual para aumentar su cuenta de goles esta temporada y atraer a posibles interesados antes de la ventana de transferencias de enero. El Levante, que está en el 15º lugar en La Liga, recibe a un Celta de Vigo que ha sumado cinco puntos en sus últimos tres partidos en la máxima categoría española y lleva un punto de ventaja, este fin de semana. El Barca, segundo y a cinco puntos del líder Real Madrid después de la derrota en el Clásico de la semana pasada, se enfrenta al Elche, octavo, en casa el domingo por la tarde.