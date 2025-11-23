+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Ruben Amorim feature GFXGOAL
Richard Martin

Un año de Ruben Amorim: el Manchester United hizo bien en darle tiempo a su entrenador - ahora debe empezar a recompensar a Sir Jim Ratcliffe

Cuando el Manchester United se enfrente al Everton el lunes, será exactamente un año desde que Ruben Amorim dirigió su primer partido contra el Ipswich Town. Han sido 12 meses muy agitados y no siempre felices, con explosiones de ira, desacuerdos con jugadores y muchas derrotas. Muchas personas, incluido él mismo, pensaron que quizás ni siquiera terminaría cumpliendo un año en el cargo.

Pero Rubén Amorim todavía está aquí y se siente mucho más capacitado para tener éxito que cuando llegó. Hay algunos indicios de que está teniendo éxito, aunque a un ritmo lento. Cuando llegó, el United estaba en el puesto 14 de la tabla de la Premier League, con 11 puntos en nueve partidos, con cuatro derrotas y una diferencia de goles de -3. 

Terminaron la campaña en una posición aún peor, cayendo al puesto 15 con 42 puntos y una diferencia de goles de -10. Perdieron 18 partidos, 14 de ellos bajo la dirección del portugués. Ahora están en una mejor posición, mucho más arriba en la tabla con 18 puntos después de 11 partidos y una diferencia de goles de más uno. Han perdido tres partidos, pero están invictos en sus últimos cinco, su período más largo sin una derrota en la liga desde febrero de 2024.

Según Opta, el promedio de puntos por partido en un recorrido de 12 juegos del United cayó a 0.83 en dos momentos la temporada pasada después de que Amorim asumiera el cargo, el más bajo desde que Sir Alex Ferguson se retiró en 2013. Luego, Amorim logró superarse a sí mismo al comienzo de esta campaña cuando ese promedio bajó a 0.75, casi la mitad de lo que era cuando se despidió a Erik ten Hag. Pero ahora el promedio de puntos por partido en un recorrido es de 1.75, el más alto desde diciembre de 2023.

Las actuaciones también han mejorado. Según Opta, los goles esperados no penales (xG) por partido del United han aumentado en un 20 por ciento, de 1.24 con Amorim la temporada pasada a 1.48 esta temporada. Por lo tanto, el United está defendiendo y atacando mejor que antes. Las mejoras muestran que la jerarquía del club, sobre todo el copropietario Sir Jim Ratcliffe, tenía razón al mantener su fe en su entrenador y resistirse a despedirlo en los momentos más bajos de la temporada pasada, así como en septiembre tras la derrota en Brentford, cuando los pundits más importantes de la televisión inglesa decían que ya era suficiente. 

Ahora Amorim necesita aprovechar el impulso y comenzar a devolverle a Ratcliffe al proporcionar evidencia irrefutable, y no incremental, de que el equipo está mejorando y que puede llevarlos de regreso a donde pertenecen...

  • Amorim Rashford Manchester United 2024Getty

    Enfoque despiadado

    De los 16 jugadores que aparecieron en el primer partido de Rubén Amorim en Ipswich hace un año, cinco ya no están en el club. Mientras que Amorim tuvo poca influencia en la jubilación de Jonny Evans o la salida de Christian Eriksen cuando expiró su contrato, tuvo un gran peso en las salidas de Rasmus Hojlund, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho y Andre Onana.

    Rashford tiene el paradójico estatus de haber marcado el primer gol de la era Amorim y luego ser el primero en ser expulsado del club por el entrenador. El delantero fue apartado del equipo el día del derbi en el Manchester City, apenas tres semanas después del partido debut del técnico en Portman Road, y nunca volvió a jugar para el club. 

    El compromiso vacilante del jugador con el equipo tanto durante los partidos como fuera del campo había estado burbujeando bajo la superficie durante mucho tiempo y Ten Hag no sabía cómo manejar la situación adecuadamente, dándole castigos indulgentes por antes. Amorim, por el contrario, adoptó un enfoque implacable hacia uno de los jugadores mejor pagados de United, y su jugador local más famoso de la última década.

  • Amorim & Garnachogetty

    Cambiando la cultura

    Amorim dio un poco más de margen a Garnacho después de haberlo dejado fuera para el derbi, pero el alero tempestuoso desafió repetidamente la autoridad del entrenador y fue ordenado a encontrar un nuevo club después de su respuesta petulante por no iniciar la final de la Europa League. Amorim también adoptó un enfoque estricto con Jadon Sancho, Antony y Tyrell Malacia (el defensor holandés ahora está de regreso en el equipo) al colocarlos en el llamado 'grupo bomba', prohibiéndoles entrenar con el primer equipo. 

    Puede haber reducido el valor de mercado de los jugadores, pero también envió un mensaje claro sobre quién estaba a cargo. Leny Yoro recientemente alabó el enfoque del entrenador hacia los jugadores que pusieron a prueba su autoridad, declarando: "No podemos construir algo con malas energías, mal ambiente o malos caracteres". 

    La revelación de The Athletic de que Amorim señaló a Manuel Ugarte para criticarlo el mismo día que le dijo a Garnacho que tenía que irse, también demostró que mantenía a todos con el mismo estándar dado que había trabajado con el centrocampista en el Sporting CP. The Athletic también reveló que Amorim ha hecho que los jugadores dediquen más tiempo a firmar autógrafos y posar para fotos con los fanáticos antes y después de los partidos en Old Trafford. De hecho, Amorim ha dado el ejemplo en este sentido: regularmente atiende a los buscadores de autógrafos y selfies en el campo de entrenamiento.

  • Manchester United FC v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Subiendo el nivel

    Eso podría parecer un detalle insignificante, pero es un recordatorio más de lo comprometido que está Amorim con cambiar la cultura del vestuario y parece haber funcionado, con el equipo viéndose más cohesionado. Sin embargo, el trabajo está lejos de estar completo. La manera en que el equipo se congeló contra Grimsby, cuando Amorim dijo "los jugadores hablaron muy fuerte", fue un recordatorio de que tienen dificultades para motivarse para cada partido.

    Hojlund y Onana no mostraron al entrenador una falta de respeto o compromiso hacia Amorim de la misma manera que Garnacho y Rashford, aunque fue igualmente implacable con el dúo, determinando esencialmente que ninguno de los dos jugadores era lo suficientemente bueno para jugar en su equipo. Aún está por decidirse si fue la decisión correcta en cuanto a Hojlund, quien ha impresionado en su cesión al Napoli mientras que su reemplazo Benjamin Sesko ha tenido dificultades para adaptarse al equipo y ahora está lesionado por al menos un mes. 

    La decisión de dejar que Onana se uniera al Trabzonspor en préstamo y fichar a Senne Lammens, sin embargo, parece un golpe maestro, con el belga dando a United la tranquilidad tan necesaria en la portería. La supuesta ansia de Onana por firmar un contrato mejorado después de que todo el equipo viese reducidos sus salarios por no clasificar para la Liga de Campeones, lo cual aparentemente no sentó bien al entrenador, alimenta aún más la sensación de que Amorim está mejorando la cultura dentro del equipo.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN UTDAFP

    Luchando en la adversidad

    Una señal de que este cambio en la cultura está beneficiando al equipo en el campo se puede ver en la cantidad de goles tardíos que United ha estado anotando esta temporada. Han marcado en el minuto 80 o más tarde en sus últimos cuatro partidos, y cada gol ha sido crucial para el resultado final. El cabezazo de Harry Maguire en el minuto 84 contra Liverpool le dio a United su primera victoria en Anfield en 10 temporadas y mostró su resistencia, ya que fácilmente podrían haber sucumbido cuando Cody Gakpo había igualado unos minutos antes. 

    La semana siguiente Bryan Mbeumo anotó en el sexto minuto del tiempo añadido para acabar con el regreso de Brighton de tres goles abajo, asegurando que United ganara 4-2 en lugar de tragar un perjudicial empate 3-3. El increíble volea de Amad Diallo en el minuto 80 rescató un empate en Nottingham Forest, al igual que el cabezazo de Matthijs de Ligt en el minuto 95 contra Tottenham en el último partido. Hacia el comienzo de la temporada, el penalti de Bruno Fernandes en el minuto 96 le dio la victoria a United sobre Burnley después de que habían perdido la ventaja dos veces en la segunda mitad. 

    En total, los goles tardíos han valido seis puntos adicionales en 11 partidos hasta ahora esta temporada, u ocho si cuentas el gol de Mbeumo contra Brighton como evitando que las Gaviotas completaran su remontada. En los 27 partidos de liga de Amorim la temporada pasada, su equipo anotó después del minuto 80 en cinco juegos, rescatando un total de nueve puntos. "Luchamos en toda adversidad", dijo Amorim después del empate en Tottenham.

  • Everton v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Moyes merecía más tiempo

    Es apropiado que Amorim marque su primer año al frente del United contra el jefe del Everton, David Moyes, el primer entrenador en ocupar el banquillo de Old Trafford después de que Ferguson se retirara tras 27 años al frente del club. Después de su último partido en casa contra el Swansea, Ferguson le dijo a la multitud de Old Trafford: "Su trabajo es apoyar a nuestro nuevo entrenador". 

    En las gradas, se podía ver un cartel con la imagen de Moyes y las palabras 'El Elegido'. No hace falta decir que el período de Moyes en el United no salió exactamente como se planeó y sus nueve meses al mando siguen siendo el mandato más corto de cualquier entrenador permanente en la era posterior a Ferguson. De hecho, es el mandato más corto de cualquier entrenador del United desde Walter Crickmer en 1932. 

    La historia ha sido benévola con Moyes, sin embargo. Aunque su reputación se vio gravemente afectada por lo que le sucedió en el United y fracasó en sus siguientes trabajos en la Real Sociedad y Sunderland, ha logrado recuperarse con estilo, brindando al West Ham United fútbol europeo de manera regular y logrando la UEFA Conference League. También ha tenido una impresionante segunda etapa en el Everton. 

    Si bien Moyes ciertamente parecía fuera de su profundidad en un club de la escala del United, muchos entrenadores con mayores reputaciones y presupuestos mucho más grandes tampoco han logrado tener un éxito sostenido con los Diablos Rojos. Es tentador preguntarse qué podría haber logrado Moyes con una segunda oportunidad y si se le hubiera dado más fichajes que solo Marouane Fellaini en su primera ventana de transferencias.

  • Ruben Amorim Manchester United 2025Getty Images

    Nunca una apuesta segura

    Amorim disfruta de mayor paciencia y respaldo financiero que Moyes, a pesar de tener el porcentaje de victorias más bajo de cualquier entrenador del United en sus primeros 54 partidos (Moyes solo logró un 48%) en la era de la Premier League, con un 38.9%. Sin embargo, vale la pena señalar que Ferguson es el siguiente más bajo de la lista, ganando el 46.3% de sus 54 partidos en todas las competiciones. Ten Hag está en la cima, con un 66.7%. La lista sirve como recordatorio de que los buenos comienzos no siempre conducen a un buen reinado como entrenador, y lo mismo se aplica a los malos inicios.

    La jerarquía del United todavía apoya a Amorim. Y una de las razones por las que a Ratcliffe parece gustarle tanto es que él es una propuesta arriesgada. Según The Guardian, estaba profundamente decepcionado con la lista de candidatos del entonces director deportivo Dan Ashworth para reemplazar a Ten Hag, la cual incluía a Eddie Howe y Graham Potter. Sentía que eran demasiado seguros. 

    Amorim, con su actitud intransigente hacia su formación, su hábito de smashing televisions in rage y su disposición para enfrentarse a los valiosos jugadores de la academia, ya sea Rashford, Garnacho o Kobbie Mainoo, no es nada seguro. El United sabía que este era el caso y por eso insistieron en que llegara a mitad de la temporada pasada en lugar de al inicio de esta campaña, como el propio entrenador quería. 

    El pensamiento de Ratcliffe y el director ejecutivo Omar Berrada era que si iba a haber problemas iniciales, valía la pena solucionarlos desde el principio. Esta primera campaña completa es donde creen que se le debe juzgar. De hecho, Ratcliffe ha dicho que el entrenador merece al menos tres años. 

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    Es hora de revancha

    Amorim ha supervisado una mejora en los resultados, pero no puede haber relajación a partir de ahora, ni repetición de la temida racha de derrotas que ocurrió el diciembre pasado, cuando el United perdió cinco de seis partidos de liga. Tienen una serie de partidos favorables próximamente, sin enfrentarse a ningún equipo del 'Big Six' hasta el derbi con el City en Old Trafford a mediados de enero. 

    Sus próximos 10 partidos incluyen jugar contra los Wolves, que están en último lugar, dos veces, así como visitas a otros equipos amenazados por el descenso como Leeds, Burnley, además de West Ham en casa. Newcastle y Bournemouth probablemente serán sus partidos más difíciles en casa durante ese período, con Crystal Palace y Aston Villa como sus enfrentamientos más complicados fuera de casa. 

    Con la ausencia de partidos europeos o de la Copa Carabao que los distraigan, no hay excusa para no lograr una racha adecuada. Ahora es el momento para que Amorim muestre su gratitud a Ratcliffe por haber demostrado fe en él cuando otros le instaban a despedirlo, devolviéndole el favor con una imponente racha de forma.

