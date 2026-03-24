«Sí, ese es el objetivo. Y punto», dejó claro Lars Ricken recientemente en el WAZ. El director deportivo anunció que el Borussia Dortmund intentará fichar a un extremo rápido y ofensivo durante el próximo mercado de fichajes de verano.
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¡Un año de pesadilla en el peor momento! El sueño del joven talento del BVB se desvanece de forma brutal
En teoría, Ricken y compañía no tendrían que buscar muy lejos. Los datos de la propia plantilla indican que tanto Cole Campbell como Julien Duranville tienen contrato con el BVB hasta 2028.
Ambos jóvenes, actualmente cedidos, son rapidísimos y buenos en el regate. Encajan en el perfil buscado. Pero Ricken no ha pensado en ellos. En el caso de Duranville sería una lástima, ya que el belga de 19 años tiene un gran talento. Al igual que Campbell, se incorporó a un nuevo club en invierno y actualmente suma once partidos con el FC Basilea.
En el caso de Campbell, de 20 años y bajo contrato con el TSG 1899 Hoffenheim hasta el final de la temporada, la situación es completamente diferente. El estadounidense ha acumulado hasta ahora unos escasos 323minutos de juego en toda la temporada, repartidos en siete partidos en la Bundesliga, la 3. Liga y la Regionalliga West.
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Cole Campbell: El año del terror es perfecto
El año de pesadilla de este joven talento ya es un hecho, y además en un momento crucial de su carrera. Campbell, que debutó con el primer equipo del Dortmund el año pasado bajo las órdenes de Nuri Sahin, en plena oleada de lesiones, es un tipo ambicioso. Quería dar un salto rápido y, cuando se dio cuenta de que el sucesor de Sahin, Niko Kovac, tenía otras prioridades, Campbell no deseaba otra cosa que marcharse.
Por eso, se dice que Kovac también le aconsejó a Campbell que dejara el club. Esa fue solo una de las muchas noticias que acompañaron el verano de Campbell, mientras se recuperaba de una intoxicación alimentaria durante sus vacaciones en Houston tras el Mundial de Clubes —donde no jugó ni un minuto—.
Se decía que el VfB Stuttgart y el Eintracht de Fráncfort estaban muy interesados en Campbell. En ambos casos, el traspaso parecía estar a punto de cerrarse. Se hablaba de una cifra de traspaso bastante elevada, de siete millones de euros, y de que el BVB preferiría cederlo al extranjero.
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Cole Campbell no juega en el Hoffenheim
Finalmente, a principios de enero se decidió por el Kraichgau. El acuerdo de cesión prevé que la cuota que debe pagar el Hoffenheim se reduzca hasta cero euros cuanto más juegue Campbell. «Tiene grandes expectativas puestas en sí mismo y no estaba satisfecho con su papel actual. También por eso hemos aceptado esta cesión y creemos que en la segunda vuelta tendrá más minutos de juego en el TSG que los que tenía últimamente con nosotros», había declarado el director deportivo del BVB, Sebastian Kehl, en la despedida de Campbell.
El gran «pero»: actualmente solo suma 25 minutos de juego con el primer equipo en la Bundesliga. Por lo tanto, es más que dudoso que el Hoffenheim ejerza la opción de compra incluida para el zurdo, que ascendería a unos siete millones de euros más bonificaciones.
Todo esto tiene que ver con el amargo comienzo de Campbell en el TSG. Mientras el club esperaba que la cesión sirviera para anticiparse a la probable salida en verano del jugador clave Bazoumana Touré y poner a prueba a Campbell a fondo durante este periodo de prueba, el dos veces internacional sub-23 se lesionó muy pronto.
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Un comienzo amargo para Cole Campbell en el TSG
«En el caso de Cole, la idea era clara: este año queríamos volver a contar con un jugador del perfil de Toure. Una de las armas de Cole es su velocidad», había confirmado también el entrenador Christian Ilzer tras el fichaje. Pero entonces surgieron los prolongados problemas de tobillo de Campbell. Al final, le costaron siete partidos de liga y estuvo más de un mes de baja.
«Cole estuvo lesionado mucho tiempo, no fue una situación fácil para él. Llegas a un nuevo club con grandes ambiciones y quieres demostrar allí tus cualidades, y luego te quedas fuera de juego durante mucho tiempo», dijo Ilzer a finales de febrero, aunque al mismo tiempo certificó que la evolución del estadounidense iba «por buen camino».
Una semana más tarde, Campbell entró por primera vez en la convocatoria del TSG. En la derrota por 0-1 ante el St. Pauli, Ilzer lo dio entrada rápidamente en el minuto 86. Tras dos partidos en el banquillo durante los 90 minutos, al menos pudo disputar 21 minutos en la debacle por 0-5 ante el Leipzig. Solo dos días después, acumuló el triple de minutos en la derrota por 0-1 del equipo reserva en la 3.ª Liga contra el Osnabrück. Era la segunda titularidad consecutiva de Campbell con el segundo equipo. Ya la semana anterior, contra el Stuttgart, había jugado desde el principio y había sido sustituido en el descanso.
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¿Por qué se fue Cole Campbell al Hoffenheim?
Precisamente al compararlo directamente con Duranville, que en Basilea no se convirtió en titular de inmediato, pero que ha sido titular en seis de los once partidos y ya ha participado en dos goles, surge la pregunta sobre Campbell: ¿por qué se fue al Hoffenheim?
Al fin y al cabo, el equipo de Ilzer —sin contar el 0-5 contra el Leipzig del viernes— es la revelación de la liga. Allí no se juega a nivel internacional, por lo que no hay una gran rotación. Y para el entrenador austriaco hay aún menos motivos para reestructurar constantemente su exitoso equipo. Sobre todo en la delantera, que marca una media de más de dos goles por partido y en la que Touré, rival de Campbell de al menos dos categorías superiores, destaca constantemente.
Al parecer, Campbell se sintió muy decepcionado en el BVB al ver cómo empeoraban sus perspectivas tras la renovación de su contrato en el verano de 2024. Según se dice, el Dortmund le había prometido, entre otras cosas, un papel destacado en el Mundial de Clubes que se celebraría en su país natal. Pero ese sueño se esfumó, de una forma tan brutal como lo está haciendo ahora el de participar con la selección absoluta en el próximo Mundial.
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Competición Partidos oficiales Goles Asistencias Minutos jugados Bundesliga 3 0 0 41 3.ª división 2 0 0 109 Liga Regional Oeste 2 0 2 173