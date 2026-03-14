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AS Roma v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Udinese-Juventus, la afición de Udine no olvida a Spalletti: «Hijo de p...»

Coro irrepetible de los aficionados friulanos dirigido al entrenador de la Juventus.

El partido de este sábado por la noche de la Serie A, correspondiente a la vigésimo novena jornada del campeonato, entre el Udinese y la Juventus, que se está disputando en el Bluenergy Stadium de Udine, arranca con fuerza. Un encuentro muy igualado en los primeros minutos, con ambos equipos estudiándose mutuamente, sin pisar el acelerador de inmediato, dando prioridad al juego de cabeza y a las jugadas combinadas.

Y, aunque aún no sean los protagonistas sobre el terreno de juego, los aficionados del club friulano se han encargado de acaparar el protagonismo.

  • CORO CONTRA SPALLETTI

    La afición del Udinese presente en el Bluenergy, desde el pitido inicial del partido contra la Juventus, se volvió inmediatamente contra el entrenador del equipo bianconero, Luciano Spalletti, entonando un cántico que, por respeto, no repetiremos, pero que dejamos entrever con unos puntos de suspensivo.

    La afición friulana se dirigió al entrenador, natural de Certaldo, entonando: «Spalletti, hombre de m...». La referencia es bastante clara.

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  • PARTIDO CONTRA SU EX EQUIPO PARA SPALLETTI

    Recordemos que, para Luciano Spalletti, se trata de un regreso a Udine, donde fue entrenador del Udinese desde julio de 2002 hasta el final de la temporada 2004/2005. Tres años en Friuli, con 122 partidos dirigidos desde el banquillo de los bianconeri y una media de 1,57 puntos por partido.

    En Udine, Spalletti llevó al Udinese a un 6.º puesto en su primer año (con la consiguiente clasificación para la entonces Copa de la UEFA), a un 7.º puesto al año siguiente y a un extraordinario 4.º puesto y acceso a la fase previa de la Liga de Campeones en la última temporada (además de haber alcanzado las semifinales de la Copa de Italia).

    Posteriormente, Spalletti se unió al proyecto de la Roma

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