¿Tuvo suerte el Bayern Múnich? El gol "fuera de juego" de Luis Díaz fue el punto de inflexión en la victoria sobre el Colonia mientras Didi Hamann critica a los árbitros por un incidente crucial
Diaz y Bayern se benefician de la falta de VAR en la victoria contra Koln
Koln tomó la delantera gracias a Ragnar Ache después de comenzar el juego con fuerza, poniendo a prueba al portero del Bayern Jonas Urbig en múltiples ocasiones. El punto de inflexión llegó en el minuto 36 cuando Diaz marcó el gol del empate de manera controvertida. Konrad Laimer avanzó hacia la mitad de Koln y le pasó el balón a Josip Stanisic, cuyo disparo fue detenido por el portero Ron Robert Zieler. Sin embargo, Zieler solo pudo desviar el balón hacia el camino de Diaz, quien lo empujó a la red vacía. Las repeticiones mostraron más tarde que Diaz estaba en posición de fuera de juego antes de marcar, pero como el VAR solo está disponible para los árbitros a partir de la tercera ronda de la DFB Pokal, el error no fue corregido y el gol fue válido. El Bayern continuó para ganar el partido 4-1.
- Getty Images Sport
Hamann argumenta que el Colonia podría haber ganado
El ex centrocampista de Alemania y Liverpool, Hamann, en su columna para Sky Sport, criticó a los oficiales por no detectar el gol en fuera de juego de Díaz, que él consideró el momento decisivo del partido, diciendo: “Para vencerlos [Bayern], todo tiene que encajar. Pero si el 1-1 no hubiera contado, entonces tal vez el segundo gol tampoco se hubiera marcado y Colonia habría llegado al descanso con ventaja.”
Agregó: “Todo es hipotético, pero cuando encajas un gol así, se vuelve difícil, si no imposible, vencer al Bayern. Eso no resta mérito a los logros de los ganadores. El Bayern jugó un gran partido en Colonia.”
El Bayern toma el mando con doblete de Harry Kane
El error de los oficiales resultó costoso, ya que solo dos minutos después del gol del empate de Díaz, Harry Kane demostró su persistencia habitual fuera del balón al despojar a un defensor del Colonia dentro del área antes de girar y disparar a portería para dar al Bayern una ventaja de 2-1. El capitán de Inglaterra duplicó su número en el minuto 62, elevándose más alto para cabecear el córner de Joshua Kimmich y poner el marcador 3-1.
Con Colonia persiguiendo el juego, empujaron jugadores hacia adelante, dejando huecos en la parte trasera. En el minuto 72, Michael Olise inició un contraataque veloz, encontrando a Aleksandar Pavlovic, quien llevó el balón a lo largo del campo antes de pasarlo a Díaz en el flanco opuesto. Díaz luego devolvió el balón a Olise, quien con calma lo colocó más allá de Zieler para sellar una victoria de 4-1 para el Bayern. La victoria marcó la 14ª victoria consecutiva del Bayern en 14 juegos en todas las competiciones, superando un récord establecido por el AC Milan en la temporada 1992-93. Koln coach Lukas Kwasniok praised Bayern’s relentless form, saying he sees a strong sense of determination within Vincent Kompany’s side to chase another treble, una hazaña que los bávaros lograron por última vez en la temporada 2020-21.
Sin embargo, Hamann argumentó que sus esperanzas de triplete podrían haber sido frustradas esta semana si el VAR hubiera estado en efecto, en lugar de ser implementado solo a partir de la tercera ronda del DFB-Pokal. El exjugador del Liverpool dijo que el uso parcial del sistema es injusto para equipos como el Colonia, que han sido eliminados en rondas anteriores debido a errores arbitrales.
“Lo loco es que los equipos han avanzado en el DFB-Pokal debido a la ausencia del VAR, pero pueden beneficiarse de él en las siguientes rondas. Es difícil para los clubes eliminados aceptar eso,” dijo Hamann.
“¿Cómo pretendes explicar al Colonia, ahora que han sido eliminados, que el VAR se usará a partir de ahora? Eso no les servirá de nada.
“No es aceptable usar la tecnología solo a partir de la tercera ronda. O juegas toda la competición con VAR, o juegas toda la competición sin él.”
- Getty Images Sport
El Bayern quiere desmantelar a sus rivales de la Bundesliga este fin de semana
Bayern intentará lograr 15 victorias en 15 partidos cuando se enfrente a Bayer Leverkusen el sábado, mientras que los hombres de Vincent Kompany buscan aprovechar su fuerte impulso de las recientes victorias.