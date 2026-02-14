Getty Images Sport
¡Trent Alexander-Arnold sigue en forma! La estrella del Real Madrid da una asistencia en su regreso tras una lesión y los blancos se colocan líderes de La Liga
El impacto inmediato de Trent
Alexander-Arnold no tardó en recordar a los aficionados su calidad. Desde la banda derecha, vio la carrera de Gonzalo García por detrás de la defensa de la Real Sociedad y le envió un pase con efecto. García solo tuvo que tocar ligeramente el balón para superar al portero Alex Remiro y dar al Madrid una ventaja temprana.
Era la primera titularidad del defensa desde su lesión en diciembre, y su distribución restableció rápidamente uno de los patrones de ataque más peligrosos del Real Madrid. Incluso sin Kylian Mbappé y Jude Bellingham en el once inicial, el ataque del Madrid parecía peligroso.
Se abren las compuertas en Madrid
La Real Sociedad se recuperó brevemente tras el temprano revés. Mikel Oyarzabal empató desde el punto de penalti después de que Dean Huijsen fuera sancionado por una falta sobre Yangel Herrera, igualando el marcador para los visitantes a mitad de la primera parte.
Pero el Madrid recuperó rápidamente el control. Vinicius Junior ganó y convirtió un penalti en el minuto 25 tras ser derribado por Jon Aramburu, antes de que Federico Valverde superara a Remiro seis minutos más tarde para establecer una ventaja de dos goles.
Los locales continuaron dominando la posesión y el territorio en la segunda parte. Vinícius añadió otro penalti, su décimo gol de la temporada en la liga, asegurando una cómoda victoria y alejando al Madrid dos puntos del Barcelona, que aún tiene un partido menos.
Arbeloa celebra el regreso del defensa.
Tras el partido, el entrenador Álvaro Arbeloa elogió especialmente al internacional inglés.
«No estamos descubriendo nada nuevo con Trent», dijo Arbeloa. «Ha sido una sorpresa muy agradable ver cómo entiende el juego, cómo ve los espacios. Estas cosas son muy importantes para un entrenador, tener jugadores que entienden lo que se quiere.
No solo los pases para que el equipo funcione, sino todo lo que queremos de él».
Arbeloa también elogió la preparación general y el nivel de rendimiento del equipo frente a un rival que venía en racha, y alabó su hambre por ganar otro título.
¿Qué viene después?
El Real Madrid centra ahora su atención en Europa, donde recibirá al Benfica en la eliminatoria de la Liga de Campeones el martes. «Recordamos muy bien el partido de Lisboa, la dificultad que presenta, el ambiente», añadió Arbeloa. «Intentaremos traer la victoria y no pensar en el partido de vuelta».
